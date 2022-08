Comment Greta Thunberg s'est-elle fait connaître ?

Greta Thunberg est une militante écologiste suédoise impliquée dans la lutte contre le réchauffement climatique. Très tôt, la jeune femme s’est engagée dans la lutte contre le désastre écologique. Elle s’est fait remarquer grâce à ses actions pour inciter les gens à prendre conscience sur la plus grande menace que la planète n’ait jamais connu.

Il n’y a pas fallu longtemps pour que la presse locale et nationale s’intéresse à son combat. Ainsi, la jeune fille commence à faire des apparitions sur des plateaux télé pour discuter du sujet au côté des experts. Voici le parcours impressionnant de Greta Thunberg.

Qui est Greta Thunberg ?

Née le 3 janvier 2003 à Stockholm en Suède, Greta Tintin Eleornora Ernman Thunberg est une figure du militantisme écologique qui a acquis très tôt une renommée internationale grâce à ses interventions et ses discours pour évoquer le changement climatique. Elle a actuellement 19 ans et vit à Stockholm avec ses parents. Greta est la fille de Svante Thunberg, un acteur et réalisateur suédois, et de la chanteuse Malena Ernman.

Elle fait ses études à l’Université de Mons, une école française de Stockholm. Suite à un épisode de dépression, le syndrome d’Asperger a été diagnostiqué chez la jeune fille à l’âge de 11 ans. Malgré son jeune âge et sa maladie, Greta est un véritable prodige.

Quel combat mène la jeune suédoise Greta Thunberg ?

À seulement 17 ans, Greta épluche les rapports des experts sur l’évolution du climat. Elle sait ce que c’est que le gaz à effet de serre et ses effets sur l’environnement ainsi que bien d’autres choses à propos du danger qui guette la planète. La jeune suédoise a fait de son combat contre le réchauffement climatique sa principale et unique préoccupation.

Elle s’est rendu compte très tôt de ce danger et c’est d’ailleurs, en partie, la cause de sa dépression. À cette époque, Greta était anxieuse face à la gravité de la crise climatique et ne mangeait presque pas. Elle a dû imposer des gestes respectueux de l’environnement à ses parents avant de se sentir à nouveau mieux. C’est d’ailleurs comme ça qu'elle a découvert sa capacité à convaincre les autres.

Greta Thunberg a accédé à la notoriété mondiale à partir de 2018 à l’âge de 15 ans. La jeune suédoise s’est rendue, le 20 août 2018, devant le Parlement suédois, armée d’une pancarte, pour exiger du gouvernement qu’il se conforme à l’accord de Paris en matière de réduction des émissions de CO2. Au mois de novembre 2018, elle lance la Grève de l’école pour le climat pour protester contre l’inaction du gouvernement face au changement climatique.

Il n’a fallu que peu de jours pour que la presse s’intéresse à son combat. Lors de la Marche pour le climat, la jeune suédoise légitime sa grève et prend la parole pour évoquer la plus grande crise à laquelle l’humanité fait face, mais aussi l’inaction des autres face à cette menace. Suite à cette prise de parole, elle a été invitée en décembre, par l’ONU et l’ONG Climate Justice Now, pour participer à la conférence de Katowice de 2018 (COP24).

Greta s’est rendue à la COP 24 en voiture électrique en compagnie de son père et y a prononcé un discours particulièrement impressionnant. Son franc-parler et son air innocent ont émerveillé l’assemblée. C’est ainsi que le mouvement de la jeune fille s’est propagé comme une traînée de poudre dans le monde entier. Son discours a eu des retombées mondiales.

En 2019, Greta Thunberg va multiplier les prises de paroles et participer à plusieurs manifestations. La militante écologiste a navigué, afin d’éviter de voler en avion, pour se rendre en Amérique du Nord. Elle a ainsi, assisté au sommet des Nations unies de 2019 sur l’action climatique, où elle a prononcé un discours percutant.

La jeune militante suédoise est désormais considérée comme une véritable icône du combat climatique. Elle a reçu plusieurs prix et distinctions pour son combat contre le changement climatique. En décembre 2019, Greta a été désignée personnalité de l’année par le magazine Times. Elle a été également classée parmi les 100 femmes les plus influentes au monde par le magazine Forbes.