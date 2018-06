Home » Actu Organisme professionnel : comment bien choisir son centre de formation ? Actu Organisme professionnel : comment bien choisir son centre de formation ?

La qualité d’une entreprise dépend en grande partie des compétences clés que possèdent ses employés. Car ce sont eux qui permettent à la société de réaliser son cœur de métier et d’accroître ses richesses. Mais face aux nombreux bouleversements que connaît le monde du travail, il est nécessaire d’avoir des acquis en adéquation avec les nouvelles réglementations. Par ailleurs, suivre une formation professionnelle est un bon moyen de donner un coup d’envol à sa carrière. Mais pour que ce projet porte les fruits attendus, il est important de bien choisir son centre de formation. Certains critères doivent guider le choix de votre organisme professionnel.

La certification, gage de qualité d’un centre de formation

Les centres de formation sont pléthoriques en France. On en dénombre environ 70 000 sur tout l’Hexagone. Bien choisir son centre de formation en santé, informatique ou autre domaine exige du discernement et parfois du tact. La certification est un paramètre important à intégrer pour faire un choix judicieux.

Gage de qualité, elle vous donne l’assurance que l’organisme professionnel s’est conformé aux normes requises pour fournir une formation de qualité. En effet, le processus d’octroi d’une certification se fait de façon très rigoureuse par des structures externes. Le centre de formation fait l’objet d’un audit de conformité afin de vérifier qu’il applique dans les règles toutes les procédures nécessaires.

Une nouvelle réglementation datant de janvier 2007 oblige tous les centres de formation professionnelle de se faire référencer au niveau de DataDock. Cela donne la certitude aux bailleurs de fonds de ces structures de formation, qu’elles fournissent un service de qualité à leurs apprenants.

Se tourner vers un centre de formation qui recrute des enseignants de qualité

Le corps enseignant a un impact certain sur la qualité de la formation que propose un organisme professionnel. N’hésitez donc pas de vous informer sur les processus de recrutement des intervenants. Vous pouvez également vous renseigner sur les compétences de ces derniers. Un centre de formation performant doit disposer de formateurs spécialisés dans plusieurs domaines afin d’être capable de répondre aux besoins variés des participants.

Un organisme de formation à votre écoute

Un bon organisme professionnel sait être à l’écoute des personnes qui veulent se former auprès de lui. Il doit pouvoir prendre en compte vos besoins et vous proposer un suivi en adéquation avec vos objectifs professionnels. Vous devez également pouvoir disposer d’une aide dans vos tractations administratives et aussi dans vos choix de formation.