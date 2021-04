Home » Immobilier Le marché immobilier à Pugnac Immobilier Le marché immobilier à Pugnac

Bien située à 35 kilomètres de Bordeaux, Pugnac représente une charmante commune du Nord-Gironde. Entre la D137 et Saint-André de Cubzac, cette ville se trouve à seulement quelques minutes de Bordeaux. La proximité avec l’autoroute A10 garantit une qualité de vie agréable aux habitants.

Dénicher une maison à vendre à Pugnac ou dans les environs permet d’adopter un tout nouveau mode de vie. Les agences immobilières à Pugnac multiplient les transactions compte tenu de son attractivité.

Le marché immobilier florissant de Pugnac

Les propriétaires sont en majorité puisqu'ils correspondent à 69 %, ce qui démontre que le marché immobilier de cette commune se porte particulièrement bien. Dans cette commune qui possède de nombreux espaces verts, de nombreux particuliers souhaitent devenir acheteurs. Les maisons de caractère se multiplient et une agence immobilière Pugnac pourra vous accompagner.

Les maisons individuelles font partie des biens immobiliers les plus recherchés. Neuf fois plus nombreuses que les appartements, les acheteurs qui recherchent ce type de propriété seront ravis de ces particularités. Ils peuvent donc profiter d’une charmante maison avec jardin ou terrasse.

Les maisons de 4 à 5 pièces sont plébiscitées. Avec des maisons entre 100 et 150 m2, les familles seront ravies de profiter d’un tel espace. Les pièces à vivre y sont très vastes, une ou deux salles de bain sont à disposition, tout comme un bureau et de belles chambres. Autant dire que le propriétaire d’un tel logement sera comblé. Une agence immobilière Pugnac pourra conseiller sur les quartiers ou renseigner sur les prix du marché.

Une attractivité grâce à de nombreuses commodités

Les résidences principales sont présentes à Pugnac à hauteur de 91,8 %, contre 1,6 % pour les résidences secondaires. La qualité de vie encourage en effet l’installation de nouvelles familles. Les propriétés de 4 pièces sont les plus recherchées puisqu’elles correspondent à 46,7 % des ventes. Les couples avec enfants sont ravis de pouvoir s’y installer puisqu’ils vont profiter d’espaces verts agréables.

Les prix de l’immobilier à Pugnac

Pour les maisons à vendre à Pugnac, le prix au mètre carré se situe entre 926 et 1 986 euros. Cette fourchette ample permet à chaque profil d’acheteur de trouver son bonheur selon son budget. Une agence immobilière Pugnac pourra trouver le bien idéal selon les envies des acquéreurs.

Les prix de l’immobilier restent stables sur la commune et les alentours. Les candidats à la propriété ont donc tout intérêt à en profiter. Trouver une maison à vendre à Pugnac à un prix abordable est donc facile à trouver. Cet achat immobilier assure de vivre à seulement 45 minutes de Bordeaux.

Une ville devenue irrésistible dans le Nord-Gironde

Pendant longtemps, la population de cette petite commune était de seulement 2 000 habitants. À partir de 2010, le potentiel de Pugnac est apparu comme une évidence. La vie dans la périphérie des grandes villes est considéré comme une meilleure alternative. Depuis, la population n’a cessé d’augmenter pour atteindre 2 300 habitants actuellement. Cette évolution démontre que les particuliers apprécient de vivre à la campagne. Une agence immobilière à Pugnac pourra présenter les propriétés disponibles sur la commune.

Parmi les atouts de cette petite ville, le patrimoine religieux est très important. L’église Notre-Dame datant du 19e siècle fait la fierté des habitants.

Les agences immobilières de la commune seront ravies de présenter les structures de la petite enfance prêtes à accueillir les plus jeunes. Les crèches et assistantes maternelles permettent de choisir le mode de garde idéal pour ses enfants. Au niveau scolaire, l’école municipale accueille les enfants pour la maternelle et le primaire.

La culture et les loisirs jouent un rôle important dans la vie de chacun. À Pugnac, les habitants peuvent profiter de la médiathèque afin d’emprunter des milliers d’ouvrages. Des expositions régulières sont également proposées. Les associations sont nombreuses car les habitants apprécient de se rassembler autour de projets communs et de développer le lien social.

Au niveau économique, la commune compte de nombreux artisans et commerçants. Une agence immobilière à Pugnac pourra indiquer les atouts de la commune. Les services aux entreprises et les infrastructures de santé sont également développés dans cette petite ville. Ils participent donc à l’attractivité de cette commune de Nord-Gironde donc les familles seront ravies de s’y installer.