Comment faire du trading de copie ?

Dans l’épisode d’aujourd’hui, vous découvrirez la vérité sur le trading de copie et ce que vous devez savoir.

Alors connectez-vous pour en savoir plus…

Transcription

Hé, hé, qu’est-ce qui se passe mon ami ?

Dans l’épisode d’aujourd’hui, je veux parler de la négoce de copie. Si vous êtes dans le trading de copie et que vous voulez en savoir plus à ce sujet, alors l’épisode d’aujourd’hui est pour vous.

Copy trading est comme une plateforme de médias sociaux pour le trading, où vous suivez quelqu’un et quand il place un commerce, ce commerce est automatiquement déclenché sur votre compte.

Tu n’as rien à faire. Le compte est étiqueté à la personne que vous suivez. S’ils achètent, vous achetez. S’ils vendent, vous vendez. C’est ce que nous entendons par copie commerce.

Alors, pouvez-vous gagner de l’argent à partir de ça ? Pouvez-vous gagner votre vie du commerce de copie ?

Ma réponse à vous (que vous connaissez probablement maintenant) — est non.

Et voici quelques raisons pour lesquelles…

1. Conflit d’intérêts

Disons que je suis un influenceur sur la plateforme de trading de copie et que beaucoup de gens me suivent.

La façon dont je suis payé est basée sur le nombre d’abonnés que j’ai. Ainsi, plus vous avez de followers, plus vous serez compensé par le fournisseur de plate-forme.

Si j’ai 100 000 abonnés et que j’atteint un certain niveau, j’aurai un certain montant d’argent.

Par rapport à quelqu’un avec 20 adeptes, bien sûr celui avec 100 000 abonnés va obtenir beaucoup plus d’argent. Vous pouvez voir que l’incitation n’est pas d’aider les commerçants à devenir rentables. L’incitation est maintenant de faire croître leurs suiveurs.

Mais comment croyez-vous votre suivant ? Comment attirer de nouveaux commerçants à vous suivre ou à suivre vos signaux ? Ce n’est pas difficile.

Tout ce dont vous avez besoin est d’avoir une ligne de capitaux propres qui monte de gauche à droite, qui augmente chaque semaine ou chaque mois et vous n’avez que peu ou pas de réduction. Votre courbe d’actions est très lisse, allant de gauche à droite. Cela va attirer beaucoup de commerçants.

Vous pourriez penser :

« Ok Rayner, mais ça semble assez difficile à faire. »

Mais non, en fait, c’est très facile. Tout ce que vous devez faire est de réaliser un très petit bénéfice cible. Disons que si vous négociez Forex, vous avez un bénéfice cible de 5 pip et vous avez un 500 pip stop loss.

Vous pouvez être sûr que votre courbe d’actions monte de gauche à droite avec peu de réduction.

Cela va attirer beaucoup de gens qui pensent que ce système gagne la plupart du temps avec un taux de gain de 99%.

Cette approche de trading vous offrira une très belle courbe d’actions et il attirera beaucoup d’adeptes sur votre compte de trading de copie. Mais inconnu de la plupart des commerçants, c’est juste une question de temps avant ce système va dans un rabattage, explose et perd tout.

À la fin de la journée, ceux qui suivent l’influenceur sont blessés.

Il y a donc un conflit d’intérêts ici. L’influenceur veut faire croître ses suivis afin qu’il puisse gagner plus d’argent.

Et la façon la plus simple de le faire est simplement d’utiliser un tel système de trading avec un taux de gain très élevé, petit bénéfice cible. Mais si votre perte de stop massive est déclenchée, vous serez éliminé de tout et plus encore.

Suivant…

2. Sépreads plus larges

Sur la plate-forme de trading de copie, les spreads sont généralement plus larges par rapport aux autres courtiers là-bas.

Par exemple, vous pouvez simplement vérifier une plate-forme de trading de copie sur le spread ou les coûts de transaction pour les transactions que vous effectuez.

Comparez-le avec un autre courtier qui n’offre pas de trading de copie et vous vous rendrez compte que généralement ces courtiers qui n’offrent pas de trading de copie, leurs coûts de transaction et spreads sont plus serré.

À long terme, qui va payer pour ça ? Ce sont les gens qui rejoignent la plateforme de trading de copie. C’est eux qui paient pour ça. Bien que ce n’est pas grand-chose sur la base du commerce au commerce, quand on les amplifie à des millions de transactions, c’est beaucoup d’argent.

Donc, le numéro 2 est que les spreads sont généralement marqués. Si vous êtes un trader à haute fréquence, et que vous suivez quelqu’un qui fait beaucoup de transactions, vous serez celui qui paie pour ces coûts de transaction.

3. Ne pas comprendre la stratégie de trading

Même si vous suivez un trader légitime qui négocie en utilisant une méthodologie de trading solide, vous pouvez vous attendre à ce que la courbe des actions monte et descend.

Ça ne va pas être lisse, ça ne sera pas à l’aise quand tu le suivras parce que quand le rabattage arrivera et que tu perds de l’argent, tu auras des doutes sur ce gars.

La stratégie de trading fonctionne-t-elle ? Est-ce que cela fonctionne encore ou quelque chose a changé ?

Voici le chose :

Vous suivez peut-être un vrai trader, mais si vous ne connaissez pas sa méthodologie et comment sa stratégie fait de l’argent, le moindre retrait vous amènera à appuyer sur le bouton de panique et vous sauverez. Vous ne suivrez jamais le trader et prétendre que le trader n’est pas rentable.

Vous trouverez probablement quelqu’un d’autre qui a un taux de gains plus élevé, qui a une courbe d’actions plus belle. C’est un jeu sans fin, où vous essayez de chercher la meilleure chose suivante, le Saint Graal mais vous brûlez à nouveau.

Ainsi, même si vous trouvez un trader qui est légitime, les systèmes auront un retrait. Si vous ne comprenez pas le système ou la méthodologie, il n’y a aucun moyen de s’y tenir. Vous l’abandonnerez après une série de pertes.

C’ est pourquoi je ne crois pas que le trading de copie fonctionne.

Si vous y êtes impliqué, soyez conscient des quelques points que je viens de partager.

J’ espère que ça aidera et je te parlerai bientôt.