Betway et la NHL, une paire qui fonctionne bien

Les américains attendent avec impatience le moment où les paris sportifs en ligne seront à nouveau légaux dans tout le pays. Dans l’attente de ce moment glorieux, les bookmakers en ligne demandent des licences qui leur permettront d’accéder au marché local. Betway est un bookmaker de premier plan dont les résultats sont irréprochables sur la scène internationale. La NHL est apparemment très heureuse d’accepter le deal.

La NHL signe un partenariat pluriannuel avec Betway

Les fans de hockey peuvent désormais placer leurs paris sur leurs équipes préférées avec l’une des marques de jeux d’argent les plus respectables au monde. Le partenariat entre la NHL et Betway est arrivé juste à temps pour célébrer le début des séries éliminatoires.

Le Tampa Bay Lightning a remporté le trophée en 2021 et les fans de hockey américains ont eu la possibilité de parier sur leur succès chez ce bookmaker. Ce dernier a bénéficié d’une large couverture et s’est fait encore plus connaître auprès du public local.

Betway a largement bénéficié de ses placements de panneaux pour tous les matchs de la Coupe Stanley. Le partenariat se poursuivra bien au-delà du tournoi et d’importants jalons devraient être posés la saison prochaine.

Les paris sportifs en ligne Betway vont bon train. L’image positive dont jouit la marque au niveau international se répercutera sur le marché américain et l’aidera à consolider sa position. Pour les amateurs de hockey, ils sont actuellement le choix numéro un lorsqu’il s’agit de parier sur des vainqueurs directs, des matchs individuels et en direct.

La NHL et les paris sportifs

La NHL est une ligue passionnante pour les parieurs américains, mais aussi pour les parieurs internationaux. Il y a plus de paris placés sur cette compétition que sur toute autre ligue de hockey sur glace dans le monde.

Betway fournit un environnement sécurisé permettant à tous de parier sur les matchs de la NHL à des cotes compétitives. Dans les mois à venir, les joueurs pourront parier sur le NHL Winter Classic, le NHL Stadium Series et le NHL All-Star Weekend. Le bookmaker propose une offre exceptionnelle de paris « in-play » pour les parieurs qui recherchent les frissons du jeu en direct.

Une stratégie de croissance agressive aux États-Unis

Les paris sportifs en ligne sont en passe d’être réglementés aux États-Unis. La course est donc lancée pour les bookmakers internationaux. Chaque mois, un nouvel État annonce son intention d’adopter de nouvelles lois sur les jeux d’argent, permettant aux joueurs locaux de parier sur le sport.

La NHL étant l’un des sports les plus populaires auprès des parieurs américains, Betway a marqué des points importants dans sa stratégie de croissance. Le bookmaker est agréé dans de nombreux pays et dispose des droits légaux pour opérer sur le sol américain.

C’est une qualité inestimable, sur un marché où de nombreux parieurs ont encore du mal à trouver des partenaires légitimes. Le fait qu’ils verront le logo de Betway sur la glace de la NHL rendra le bookmaker plus visible et lui donnera une position dominante lorsque les paris sportifs seront légalisés dans davantage d’États.