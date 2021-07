Home » Mode Les dernières tendances de sacs pour l’été 2021 Mode Les dernières tendances de sacs pour l’été 2021

Le sac : un accessoire de mode qui est devenu un incontournable autant pour les femmes que pour les hommes. Bien choisi, c’est un élément qui peut vous servir à personnaliser votre look. Pour cet été, sachez que les petits sacs sont particulièrement tendance. Il en existe pour tous les goûts. Voici quelques options séduisantes qui ne risquent pas de vous décevoir.

De quel sac avez-vous besoin cet été ?

Les designers tentent toujours de proposer un large choix en termes de styles et de matières. Certains modèles restent toutefois indémodables et intemporels. Pour cet été, vous aspirez sûrement à vous faire plaisir en effectuant quelques petites emplettes. Nous vous recommandons de visiter mon-petit-sac.fr, que vous soyez à la recherche d’un petit sac à main femme urbain, bohème, ou vintage, ou même d’un sac à main pour homme. Si les sacs en cuir véritable représentent une valeur sûre, il est aujourd’hui préférable de s’orienter vers d’autres matières, plus écologiques comme les sacs en similicuir, en toile, ou même en paille, et surtout ceux fabriqués en matière vegan.

Les sacs en matière vegan : une mode qui gagne du terrain

La mode vegan est aujourd’hui très étendue dans différents domaines. La consommation responsable ne se limite plus à la nourriture, les professionnels de la mode s’y mettent également. Si vous faites partie de ceux qui sont convaincus d’un mode de vie excluant toute consommation issue d’origine animale, ça tombe bien. Vous avez la possibilité de choisir votre sac en cuir de substitution, le « cuir vegan ». Il s’agit d’une alternative artificielle, au véritable cuir.

Sa spécificité ? Il est fabriqué à partir de matières recyclées, il n’a donc aucun apport animal. Il peut provenir du similicuir ou du clarino comme il peut avoir des origines végétales. En matière de durabilité, le cuir vegan peut résister à l’usure pendant plusieurs années. Les créateurs traitent cette matière avec beaucoup de finesse, si bien qu’elle peut être confondue avec le cuir animal. Cet engagement écologique est aujourd’hui très apprécié des fashionistas. Vous avez la possibilité de vous rendre ici pour d’autres sources d’inspiration.

Les dernières tendances de sacs pour l’été 2021

Comme tous les autres accessoires de mode, les sacs se plient également aux dernières tendances. L’été s’annonce chic et élégant cette année. Les mini-sacs se déclinent en toutes les matières. Parmi les incontournables de cet été, le sac en osier et en raphia. Quant aux styles, le choix des modèles est particulièrement large. Les indétrônables sacs seau ne cessent d’envoûter les amatrices depuis plusieurs saisons déjà. Vous pouvez également opter pour un cabas, le sac fourre-tout par excellence.

N’oublions pas les sacs à bandoulière, à la fois pratiques et largement personnalisables. Concernant les couleurs, tout est permis, les couleurs pastel étant privilégiées cette année. Le nouveau venu de l’année est sans aucun doute le sac « pouch » ou le « pillow bag », un sac aux formes atypiques d’un oreiller en fera craquer plus d’une. Autre retour en force également, le sac banane qui adopte toute sorte de formes pour permettre à toutes de trouver son style.

