Comment prendre soin de sa montre ?

La montre est un accessoire de mode qui en plus de son côté pratique complète votre look. On en retrouve dans différentes gammes de prix et dans divers matériaux. Selon ce dernier aspect, un entretien particulier sera nécessaire pour lui garantir une longue durée de vie. Cela passe aussi par une bonne connaissance du fonctionnement de votre montre et quelques mesures de précaution.

Rangez toujours votre montre dans une boîte dédiée

Une boîte à montre est nécessaire pour bien prendre soin de votre montre. Elle vous sera d’une grande utilité et assurera la protection de votre montre contre les chocs ou fissures. Vous aurez ainsi l’esprit tranquille en sachant qu’elle est bien protégée et que rien ne pourra l’abîmer.

Il n’est en effet pas recommandé de laisser traîner sa montre sur une table, ou dans un tiroir sans cette précaution supplémentaire. Qu’elle soit mécanique, à mouvement électronique ou à quartz, pensez à la préserver des chocs avec une jolie boîte à montre et elle restera comme neuve malgré les années. Si vous avez un proche, collectionneur de montre, cela représente un cadeau idéal que vous pourriez lui offrir.

Par ailleurs, posséder une boîte à montre vous permet de gagner du temps et de ne pas égarer votre montre. Il arrive souvent qu’on oublie l’endroit où on l’a posée. Dans ces cas, la boîte présente l’avantage d’être plus visible.

Les différentes montres à connaître

Il existe différentes montres sur le marché. Vous devez avoir connaissance de chacune d’elle pour savoir comment utiliser la vôtre.

La montre à mouvement électronique (à quartz)

La montre à mouvement électronique est encore appelée montre à quartz. Elle fonctionne à pile. Vous possédez cette montre et constatez que sa pile est abîmée, il est urgent de procéder à son remplacement par une pile neuve. Cela vous permet d’éviter tout risque d’endommagement. Vous pouvez vous rendre chez un horloger qui le fera à votre place. Cette opération vous coûtera une dizaine d’euros.

La montre mécanique à remontage manuel

Cette montre est apparue au XVIe siècle. Son système d’utilisation est manuel et se fait en remontant le ressort de la montre à l’aide de la couronne. Une fois que la rotation de la couronne devient résistante, vous pouvez considérer que la montre est remontée au maximum et éviter ainsi d’exercer davantage de pression. Cela pourrait arrêter le fonctionnement du mécanisme. Il est nécessaire de savoir bien le régler afin de garder la montre toujours fonctionnelle.

Les montres à mouvement mécanique automatique

Les montres à mouvement mécanique automatique ont un mode de fonctionnement un peu complexe. Leur réglage doit être assuré par un horloger tous les 5 ou 7 ans en fonction de l’utilisation que vous en faites. Pour assurer le bon fonctionnement de ce type de montre, vous devez la porter régulièrement au risque de constater son arrêt. En cas d’arrêt de fonctionnement, vous pouvez remonter au moins à 20 reprises la couronne de bas en haut pour remettre la montre en état de marche.

Les montres à quartz solaires

Contrairement à la montre à quartz électronique, la montre à quartz solaire ne fonctionne pas avec des piles. Elle est alimentée par un panneau solaire situé sur le cadran. Elle dispose d’une batterie rechargeable dans laquelle est stockée l’énergie naturelle récupérée par le panneau. Vous pouvez utiliser cette montre sur une longue durée sans risque avec une exposition permanente au soleil. La montre à quartz solaire présente néanmoins une faille. Son système électronique n’est pas fiable à 100 %.

Les montres à quartz kinétique

Encore appelée autoquartz, la montre kinétique fonctionne de façon automatique. Son rotor fonctionne exactement comme les mouvements naturels du poignet. L’énergie issue de ces mouvements produit un courant électrique qui permet de faire fonctionner la montre. Ce courant électrique est stocké dans un condensateur ou dans une pile.

Consultez le manuel de la montre

On pense souvent à tort qu’on n’a pas besoin de se renseigner sur le fonctionnement d’une montre et on se contente simplement de la porter et la consulter pour connaître l’heure. C’est une erreur et elle peut vous conduire à endommager vous-même votre montre. C’est pour cela que les fabricants mettent à la disposition des acheteurs un manuel.

Nous vous conseillons de le lire pour vous informer sur les différentes fonctionnalités de votre montre et de retenir les conseils fournis pour son utilisation. Les montres ne présentent en effet pas les mêmes spécificités.

Si vous ne disposez pas de manuel d’utilisation, faites des recherches sur internet en rapport à votre modèle de montre pour avoir des informations utiles. Il existe souvent de la documentation numérique que vous pourrez consulter et y puiser des informations utiles pour assurer le meilleur entretien de votre montre.

Portez souvent votre montre

Laisser une montre pendant longtemps sans la porter présente des risques. Les pièces qui participent au bon fonctionnement interne de la montre peuvent s’endommager et causer l’arrêt du mécanisme. Vous devez la porter le plus souvent afin de lui garantir une longue durée. Faites-le au moins une fois par semaine. Cela permettra à l’huile de ne pas sécher.

Si vous pensez que porter régulièrement une montre est difficile pour vous, il existe une solution simple qui vous permettra de maintenir en mouvement les différents éléments assurant le fonctionnement interne de la montre. Il s’agit d’un remontoir automatique. Ce dispositif de réglage permet de maintenir la montre à l’heure. Il fonctionne de façon automatique et est très efficace. Les mouvements qu’il produit permettent d’huiler les éléments internes de votre montre.

Faites régulièrement réviser votre montre

Si votre montre est automatique, prenez ce conseil au sérieux. Votre montre nécessite une révision tous les 3 à 5 ans afin de toujours continuer à fonctionner sur une longue durée. Une montre bien entretenue peut fonctionner jusqu’à 20 ans.

Le prix de révision varie en fonction de la marque de l’horloge portative. Généralement, elle coûte quelques centaines d’euros. Il ne faut surtout pas tenir compte du montant pour négliger la révision. Elle peut vous épargner des frais de réparation très onéreux pouvant atteindre les 1000 euros suivant le modèle de votre montre.

La révision consistera à démonter la montre pour contrôler chaque élément qui la compose. Un nettoyage pointilleux est fait sur chacun d’eux (mouvement, boîtier) par des bains spéciaux et des ultrasons. Les bracelets sont aussi entretenus. S’ils sont métalliques, les professionnels de l’horlogerie essaient de les polir et de les satiner pour leur redonner un aspect neuf.

S’ils sont en tissu ou en cuir en revanche, un nettoyage avec de l’eau savonneuse permet de les remettre au goût du jour. L’horloger s’occupe également des éventuelles fissures qui pourraient être visibles sur la montre. Pour cela, différentes solutions peuvent être utilisées :

le dentifrice,

le produit « efface rayure »,

la gomme à encre,

la brosse en fibre de verre,

les produits d’entretien pour carrosserie.

Le choix de l’une de ces solutions disponibles dans la grande distribution dépend du type de surface (l’acier chromé, le titane, le métal poli, le métal brossé) de la montre.

Évitez les chocs pour votre montre

Pour éviter tout dysfonctionnement lié à votre montre, vous devez également faire attention à vos mouvements de bras au cours de vos déplacements. Cela vous permet de ne pas lui faire subir un choc qui pourrait causer son dysfonctionnement. Certaines montres automatiques offrent certes une grande résistance, mais il est toujours prudent et sage de les préserver des chocs.

La montre pour homme est un accessoire de mode qui complète parfaitement votre look, tout en vous permettant de vous informer de l’heure. On en retrouve dans différentes gammes de prix, modèles, designs et aussi dans divers matériaux. Afin de bien la conserver, un bon entretien est une habitude à prendre. L’achat d’une boîte à montre constitue à cet effet, un bon moyen de la protéger contre les chocs éventuels. Vous pouvez également en offrir en cadeau à un proche.