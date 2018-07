Home » Mode La salopette pour femme est très tendance et très appréciée Mode La salopette pour femme est très tendance et très appréciée

Longtemps mise aux oubliettes, la salopette signe enfin son grand retour ! En tout temps, en tout lieu, pour tout look, ce vêtement s’impose comme un must have. Alors qu’attendez-vous pour la déterrer de votre placard ?

Fini les préjugés !

La mode change, le choix d'une salopette pour femme est devenu incontournable ! Cependant, la salopette n’a pas toujours eu une image glamour. Le temps où porter une salopette faisait des dames « garçon manqué », un ouvrier dans le bâtiment voire même un garagiste est bel et bien révolu. Finis le traumatisme d’enfance et les mauvais souvenirs, aujourd'hui la salopette est une pièce que toutes les fashionistas s’arrachent.

La salopette : le combo gagnant !

Dans votre quête du look idéal, pensez à la salopette ! Cette pièce est dotée d’une polyvalence époustouflante. Elle vous ira à ravir peu importe le look que vous décidez d’adopter. Si vous souhaitez un côté élégant, choisissez une salopette noire en soie et près du corps sans oublier votre paire d’escarpins. Si vous êtes plutôt branchées street alors la salopette coupe boyfriend est faite pour vous. Avec un pull au col roulé, un crop top, un t-shirt blanc moulant, la salopette brave les caprices de dame météo. Boho chic, glamour, vintage ou autre, elle vous ira à ravir peu importe le look que vous décidez d’adopter.

La salopette idéale selon sa morphologie

Si vous souhaitez que votre salopette vous aille comme un gant, prenez en compte votre morphologie. Les femmes ont toutes des silhouettes différentes, mais la salopette a bon cœur et s’adapte à chacune d’entre elles comme vous pouvez le voir avec les nombreux modèles disponibles sur le web. Les silhouettes élancées ont l’embarras du choix. Elles peuvent expérimenter différents modèles de salopette, mais gare à celles larges au niveau des chevilles. Quant aux petites, misez plutôt pour la salopette short ou jupe afin d’allonger vos jambes. Si au contraire vous êtes rondes, privilégiez les coupes près du corps !