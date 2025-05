Combien coûte la location d’un garde-meuble ?

La location d’un garde-meuble est une solution adéquate pour garder ses affaires en toute sécurité, notamment lors d’un déménagement. Le coût de la location d’un box de stockage dépend cependant d’un ensemble de critères. Ce guide vous indique le prix moyen de la location d’un garde-meuble.

Budget de location d’un garde-meuble

En moyenne, la location d’un box en région parisienne est facturée à un prix mensuel compris entre 150 et 200 euros. Ces tarifs sont ceux d’un conteneur de 8 à 10 m3. S’il s’agit d’une entreprise située en province, prévoyez 100 euros en moyenne.

Pour un box d’un volume de 27 à 30 m3, son coût est estimé de 400 à 550 euros par mois en Ile de France et de 300 euros en province. A cela, il faudra ajouter les frais de l’assurance, estimés à 18 euros par mois et ceux des frais administratives et services additionnels (transport, empaquetage, etc). Vous n’aurez donc pas à payer pour un volume identique, le même budget pour trouver un garde-meuble à Lyon et à Paris. Les prix sont différents en fonction des localités.

Critères qui impactent le budget

Le prix de la location d’un garde-meuble varie en fonction de plusieurs éléments. Généralement, plus la taille du box loué est important, plus le prix est élevé. De plus, la situation géographique du garde-meuble aura une influence sur le coût de la location, les entreprises en région parisienne offre des prestations plus élevés. De même, un box qui est accessible tous les jours 24h/24 sera plus onéreux, notamment s’il est situé en rez-de-chaussée.

En ce qui concerne la durée de stockage, plus elle est importante, plus les tarifs proposés par les entreprises prestataires sont plus avantageux. Par ailleurs, la nature des biens est un critère qui fait varier le prix, le stockage de simples meubles est différent de celui des archives d’une entreprise. Tenez également compte du type de box de rangement que vous louez, les conteneurs en métal par exemple coûtent plus cher que des box en bois. De même, si vous voulez louer un garde-meuble pas cher sur le web, le mieux c’est d’opter pour des box classiques. Si vous choisissez un centre de self-stockage, vous accéderez plus facilement à vos affaires, cependant le coût sera plus élevé.