Les urnes d’anniversaire

Vous allez organiser une fête d’anniversaire et il ne vous reste plus qu’à rajouter quelques détails ? N’oubliez surtout pas d’acheter une urne. Cet accessoire indispensable vous permettra de recevoir les petits cadeaux et les enveloppes de vos invités.

Pourquoi utiliser une urne pendant un anniversaire ?

Les urnes sont souvent utilisées lors de différentes fêtes comme un pot de départ, un mariage, un baptême ou un anniversaire. Généralement en forme rectangulaire ou carré, l’urne est un accessoire incontournable durant les fêtes. En plus d’être originale, celle-ci fera aussi office de décoration.

Les raisons pour lesquelles vous devez vous munir d’une urne pendant un anniversaire sont nombreuses. Avant tout, celle-ci permettra de recevoir tous les petits mots gentils et les petits cadeaux de vos invités. Il arrive même que certains de vos proches y placent quelques billets pour contribuer à la fête. Par ailleurs, les invités pourront aussi s’amuser à écrire leurs souhaits pour vous puis les mettre dans la boite.

Actuellement, plusieurs sites vendent des urnes de toutes les formes et de toutes les couleurs. Pour faire votre choix et pour trouver votre bonheur, le site https://www.tralala-fetes.fr propose de très jolis modèles pour les anniversaires.

Enfin, l’avantage de se munir d’une urne est le fait qu’elle soit pratique et jolie à voir. Et en plus, pour une corrélation parfaite avec la décoration de votre salle, vous pourrez choisir l’urne en fonction de votre thème. Et si vous souhaitez mettre en évidence l’urne, vous pourrez la rendre plus visible en choisissant une couleur voyante ou flashy.

Comment choisir la taille de l’urne ?

Bien évidemment, la taille de l’urne d’anniversaire dépendra du nombre de vos convives ainsi que de l’utilisation de l’urne. Si vous hésitez, nous vous conseillons de prendre la taille standard qui est 20x20x20 cm. Par ailleurs, il n’est pas mal vu de mettre deux urnes en guise de décoration dans une pièce. Mais dans le cas où vous ne savez pas exactement le nombre d’invités, il est plutôt préférable d’anticiper et de la prendre plus grande.

Où placer l’urne ?

L’emplacement de l’urne doit être pratique et bien réfléchi avant l’arrivée des invités. C’est à vous de décider où la mettre. Toutefois, voici quelques conseils pour éviter que des personnes ne la bousculent quand elles passent. Durant les fêtes d’anniversaire, elle peut être placée à l’entrée de la salle ou de la pièce. Vous pouvez aussi choisir de la mettre sur une table à côté des objets décoratifs ou sur une table spéciale « coin souvenir ».

Si c’est votre anniversaire ou celui d’un enfant, vous pourrez donc mettre l’urne près de plusieurs photos souvenirs. Par contre, si vous n’aimez pas trop les photos, vous avez aussi le choix de la poser sur une table prévue pour les cadeaux.

Les prix des urnes d’anniversaire

Les urnes d’anniversaires sont disponibles dans divers magasins de décoration et des boutiques en ligne. Leurs prix dépendent de la taille, du modèle de l’urne et du magasin. Mais en général, ils varient de 7 à 10 euros pour les modèles standards en forme rectangulaire et carré. Les grands modèles coûtent entre 11 à 16 euros. Et le prix des urnes assez chics peut s’élever jusqu’à 35 euros.