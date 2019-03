Home » Mode Rejeanne, le confort menstruel made in France Mode Rejeanne, le confort menstruel made in France

Vous souhaitez porter des sous-vêtements menstruels qui respectent votre corps tout en vous faisant profiter d’un gain de confort ? Ne cherchez plus !

Et pour cause, Rejeanne conçoit de belles culottes menstruelles qui se présentent comme une superbe alternative aux protections hygiéniques classiques.

Une culotte économique et responsable…

Aujourd’hui le comportement éco-responsable peut être adopté jusqu’aux solutions périodiques. En effet, la technologie développée par Rejeanne permet de diminuer l’impact des protections hygiéniques sur l’environnement grâce à ce sous-vêtement réutilisable.

La culotte menstruelle vient remplacer les cups, les serviettes hygiéniques ou bien les tampons, qui eux ne se réutilisent pas.

Cette solution permet de faire des économies financières. Environ 5€ sont dépensés chaque mois par les femmes pour se procurer des protections hygiéniques. Pour un total qui tourne autour des 300€ par an.

Non seulement Rejeanne vous fait gagner en confort, mais en plus elle vous permet d’alléger vos dépenses.

… mais aussi confortable et respectueuse de votre corps

La Culotte Rejeanne ne contient pas de nanoparticules d’argent et ses tissus sont certifiés Oekotex 100, une certification uniformisée au niveau mondial et qui concerne les produits textiles. Ainsi, les culottes sont dispensées de plusieurs produits chimiques nocifs pour le corps et l’environnement, en plus des colorants.

Qu’est-ce qui fait la force et le confort de la gamme Rejeanne ? Trois couches sont superposées afin de garantir une efficacité maximale : une drainante, une absorbante et une imperméable dont le brevet a été déposé par la marque. Une technologie ultra fine et légère, mais pas moins efficace puisqu’elle vous garantit une période de totale efficacité de 12h.

Quel entretien pour les culottes Rejeanne ?

Concernant l’entretien, on ne pouvait pas trouver plus simple. Lavable à froid, il suffira de la placer dans votre lave-linge avec un cycle délicat et sans adoucissant.

Ensuite, il suffit de la faire sécher à l’air libre, tout ça pour ne pas l’abimer et la conserver sur le long terme. En effet, vous pourrez les garder pendant des années en procédant ainsi.

La jeune marque a su créer une culotte qui s’adapte au corps féminin, au porte-monnaie mais aussi à l’environnement.

Cette solution made in France présente uniquement des avantages. Que demander de plus ? Vous pouvez consulter le site officiel afin de découvrir plus en détail la marque et sa gamme de produits.