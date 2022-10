Montre Tudor : Quel est le secret de cette marque prestigieuse ?

Si vous êtes un amateur de belles montres, vous avez sûrement entendu parler de la marque Tudor. Elle propose différents modèles de montre-bracelet pour hommes et femmes. Si vous n’avez jamais essayé les montres Tudor, cet article vous donnera certainement envie. Nous vous aidons à en apprendre plus sur cette marque et les meilleurs modèles de montres qu’elle propose.

Les origines de la marque Tudor

Tudor est une marque de montre Suisse déposée en 1926 au nom de Hans Wilsdorf, le créateur de la marque de montre de luxe Rolex. Il s’agit donc d’une filiale de Rolex créée dans le but de vendre des montres de haute qualité à des prix plus abordables que Rolex.

Vous pouvez vous procurer une montre Tudor chez un joaillier ou un détaillant qui met en avant des marques horlogères et joaillières les plus prestigieuses. Cette entreprise familiale créée dans les années 1960 se dédie aux collectionneurs, mais aussi aux amateurs (voir ici les montres Tudor proposées par doux joaillier).

Quelques modèles de montres Tudor

La marque propose un large choix en termes de montres. En voici quelques-unes !

Tudor Black Bay 58 : ce modèle est composé d’un bracelet en cuir marron foncé qui s’accorde parfaitement avec la noirceur du cadran et le rose gold des chiffres. Il est doté d’un boitier de 39 mm en acier avec une finition satinée et polie.

Tudor Black Bay 58 Bronze : ayant les mêmes caractéristiques que la montre précédente, le modèle Bronze est doté d’un bracelet acier couleur bronze.

Tudor Ranger : la Ranger est une montre d’expédition de luxe conçue pour faire face aux intempéries et aux grands froids.

Tudor Black Bay GMT : elle se distingue par sa lunette bicolore, qui rappelle le design de la Rolex GMT Master II.

Tudor 1926 : la 1926 a une lunette sans chiffres gravés, ce qui apporte un côté épuré au design global de la montre. Elle est disponible en différentes tailles ce qui permet de choisir une montre Tudor adaptée à la taille de son poignet (pour une parfaite harmonie).

Quel bracelet Tudor choisir ?

Le bracelet de votre montre ne doit pas être choisi au hasard. C’est le bracelet qui donnera le ton et le style final une fois porté. Pour un look sportif, optez pour un bracelet en acier ou en caoutchouc. Si vous voulez plutôt une montre Tudor vintage, préférez une teinte chocolat pour le bracelet. Un bracelet en cuir sera idéal pour être porté avec une chemise ou un costume, car il est plus raffiné, discret et classique.