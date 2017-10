Home » Auto Quelles sont les pannes les plus fréquentes sur une voiture ? Auto Quelles sont les pannes les plus fréquentes sur une voiture ?

Disposer d’une voiture est très utile surtout pour nos différents besoins de déplacement. Mais comme tout appareil électromécanique, elle est appelée à connaître des pannes. Parmi ces dernières, il en existe de bien récurrentes. Nous vous faisons le point de quelques pannes les plus courantes des automobiles.

Les pannes provenant de la batterie de la voiture

Le problème que pose souvent la batterie reste l’insuffisance de charge conduisant à une inefficacité du démarreur et de l’alternateur. Avoir laissé en marche l’un ou plusieurs des éléments énergivores comme la ventilation, le dégivreur, la radio, le chauffage du siège ou même les phares peut entraîner un dysfonctionnement de la batterie. Il faudra donc tous les éteindre et réessayer de démarrer la voiture. Aussi, l’hiver n’est pas à l’avantage des batteries qui sont souvent assez faibles dans cette période pour alimenter le moteur. Les pannes de batterie sont quasi universelles. En effet, une batterie a une durée de vie moyenne de cinq ou six ans. Pensez donc à un changement de batterie si les difficultés de démarrages deviennent trop fréquentes.

Les pannes liées à l’alternateur

Après un temps d’utilisation, il arrive que la courroie d’alternateur s’use, empêchant ainsi le fonctionnement de l’alternateur et par ricochet tous les éléments qui lui sont rattachés. Vous pouvez prévoir ce problème à partir des bruits anormaux pouvant émaner du capot de votre voiture et procéder au plus vite au changement de la courroie.

Les problèmes d’allumage et d’électricité du moteur

Il est très courant de vouloir mettre sa voiture en marche, mais sans le pouvoir. Cette panne peut provenir des bougies d’allumage qui ne fournissent plus assez d’étincelle pour produire le mélange de combustion dans le moteur. Il se pourrait que ce soit aussi la bobine d’allumage qui n’arrive plus à jouer son rôle. Consultez un électricien automobile pour avoir gain de cause.

Les difficultés de freinage

Les problèmes de freinage sont aussi monnaies courantes. Ils proviennent souvent d’une usure des disques et plaquettes de frein. Il faut tout simplement penser à les changer le plus souvent possible pour ne pas être sujet aux accidents.

La défaillance du circuit de refroidissement

Cette panne est souvent rencontrée en période hivernale. La baisse des températures ne fait pas bon ménage avec les liquides de refroidissement. Pensez à un mélange d’eau et d’antigel que vous trouverez sur le marché pour assurer une protection du moteur et éviter la corrosion.

La carburation

Serait-ce juste de finir sans parler des problèmes de carburation ? Tout le monde en a connu. Il faut tout simplement vérifier fréquemment votre niveau du carburant pour éviter de tomber en panne.