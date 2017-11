Home » Actu Kermesse : que la fête commence ! Actu Kermesse : que la fête commence !

Organiser une kermesse réussie demande beaucoup de planification. La clé du succès est un comité bien organisé, enthousiaste et motivé. Il faudra organiser des réunions régulières. S’agissant d’une fête pour les enfants, il est très important que la décoration soit adaptée.

Donnez vie à votre kermesse

Une kermesse donne lieu à de nombreuses animations. N’oublions pas que le thème principal est l’amusement ! Une kermesse n’a pas besoin de thème, mais il peut être original d’en choisir un. Pourquoi ne pas choisir un thème western, ou super héros, ou selon la saison, un thème de Noël ou d'Halloween ? Cela donnerait un côté uniforme à la fête et vous aiderait à trouver des idées d’atelier amusants !

Quelles animations choisir pour la kermesse ?

Il faut bien entendu garder les animations classiques de kermesse, car ce sont elles qui créent la magie de la fête et que les enfants regretteront de ne pas trouver si elles sont inexistantes

La pêche aux canards : c’est l’attraction qui doit être là dans toute kermesse qui se respecte, l’avantage est qu’elle est facile à mettre en place, de l’eau, des cannes et des canards

La course de sacs géants, rien de plus simple ! 4 grands sacs suffiront aisément

Le stand de maquillage : pas de fête sans maquillage ! Les enfants seront ravis de coller au thème de la kermesse avec un maquillage bien réussi, un stand qui ne désemplira pas !

Le stand de fléchettes, toujours un plaisir pour les enfants qui essaieront de tirer sur l’animateur du stand

Il est possible de trouver sur certains sites de décoration de fête tous les accessoires pour ces attractions (et même les lots à gagner) mais aussi l’ensemble de la décoration du lieu de la kermesse. Plus c’est coloré, mieux c’est ! Ballons énormes, guirlandes, enseignes pour les stands avec des grandes lettres. La magie sera d’autant plus efficace avec une déco soignée. Et pour aller plus loin, vous y trouverez également tout ce qui est décoration de table afin d’être complètement cohérent avec le thème choisi.