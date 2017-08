3 idées de cadeau jardin pour Noël

Noël approche et vous cherchez un cadeau pour un ami que vous savez amateur jardinier ? Vous tenez à vous démarquer cette année et à sortir du lot en le surprenant ? Ne vous cassez plus la tête : voici une sélection de trois idées de cadeau jardin qui sauront faire plaisir à tout ami à la main verte.

La tondeuse automatisée pour un gain de temps efficace

Même si cela fait déjà plusieurs années que le tondeuse-robot a fait son apparition sur les marchés, ce n’est que récemment, avec des prix de plus en plus compétitifs et la multiplication des modèles, que cette tondeuse automatisée a commencé à se démocratiser dans tous les jardins.

Au menu : gain de temps, gain de confort et gain de place. En effet, le tondeuse-robot est un appareil entièrement autonome qu’il suffit de programmer pour que celui-ci s’occupe de couper votre gazon tous les jours et de le vivifier grâce à une coupe régulière de l’extrémité des brins qui permet d’améliorer la densité du gazon.

Vous pourrez ainsi faciliter la vie de votre ami(e), soulager ses éventuels maux de dos, et lui offrir l’opportunité de rester tranquillement au chaud chez soi cet hiver tandis que le petit appareil se chargera tout seul de son terrain, pour un jardin quotidiennement entretenu.

Et pourquoi pas lui offrir avec un bon paquet de chocolat chaud artisanal, qu’il pourra siroter à l’intérieur tout en admirant votre cadeau faire son travail ?

Le coupe-bordure électrique pour un gazon nickel

Parce que tondre son gazon est une chose, avoir une pelouse absolument parfaite en est une autre. Si votre ami(e) entretient déjà régulièrement son jardin, offrez-lui un coupe-bordure électrique pour transformer sa pelouse « ordinaire » en un gazon à la coupe parfaitement soignée.

Appelé aussi roto-fil, le coupe-bordure s’engage en effet à compléter le travail de la tondeuse, en allant partout où celui-ci ne va pas, comme par exemple au bord des arbres ou des massifs. Grâce à sa tête de coupe munie d’un fil en nylon (dont son second nom roto-fil), l’appareil tranche l’herbe rapidement sans que utilisateur n’ait à se fatiguer.

Le coupe-bordure électrique est idéal pour les petits entretiens, mais suppose donc que le gazon soit déjà bien régulièrement entretenu ; si votre ami semble avoir besoin d’un outil pour un usage plus intensif, optez plutôt pour un appareil plus puissant, le coupe-bordure thermique. L’avantage du coupe-bordure électrique est le choix offert d’être avec ou sans fil, le second permettant une plus grande facilité du mouvement sans les généralement nécessaires rallonges électriques dans le cadre d’un modèle filaire.

La débroussailleuse pour les herbes hautes tenaces

S’il vous semble que votre ami(e) croule plutôt sous l’invasion de mauvaises herbes, songez à lui simplifier la vie en lui offrant une débroussailleuse, plus polyvalente que le coupe-bordure, et capable de désherber sur tout type de terrain, ainsi que de faucher et éliminer les ronciers selon les modèles proposés.

Ainsi, grâce à ces trois cadeaux, offrez l’opportunité à votre ami(e) de transformer l’entretien du jardin en une partie de plaisir, mais veillez avant tout achat à vous renseigner discrètement sur la configuration de son terrain, afin d’être sûr d’acheter le modèle adapté !