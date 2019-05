Home » Actu A quelle fréquence obtenir des backlinks Actu A quelle fréquence obtenir des backlinks

La fréquence d’acquisition de backlinks ne peut être fixe, puisque les liens redirigeant l’internaute vers votre site web doivent être inclus le plus naturellement possible. Une fréquence d’obtention de backlinks peut être considérée comme un spam et faire l’objet d’une pénalité, s’il est décelé par Google Penguin.

Rythme d’obtention de backlinks

La plupart des articles sur le SEO ou les forums qui abordent le sujet, mettent en avant l’acquisition de liens à un rythme régulier comme un levier d’optimisation du positionnement d’un site. Toutefois, il ne s’agit pas d’un critère toujours efficace : la preuve est que ces sites web n’obtiennent pas un PageRank très élevé, malgré la fréquence d’acquisition de liens entrants. Il est, en effet, important pour estimer le rythme d’obtention des backlinks, de se baser sur la nature des pages.

Une page annonçant un buzz; par exemple, doit de façon logique acquérir des liens entrants rapidement. De ce fait, si le site obtient des backlinks sur une courte durée, ces liens ne seront pas considérés comme artificiels. Pour un tutoriel, une référence ou un guide en revanche, l’acquisition des liens doit se faire de manière progressive, en fonction de la pertinence du contenu. Au cas où il s’agit d’un e-commerce, c’est fréquent d’obtenir de nombreux backlinks à son ouverture. Il faudra ensuite réduire la fréquence et diversifier les sources. Pour déterminer le rythme adapté à la nature de vos pages, vous pouvez recourir aux services de l’agencenetlinking.net.

Exemples et solutions

Le rythme d’acquisition de liens sur certaines pages reste suspect et est à éviter par conséquent. A titre d’exemple, vous avez le même nombre de liens qui pointent chaque semaine sur votre page d’accueil. Il serait préférable de diversifier dans ce cas les pages de destinations. De même, il est conseillé de limiter les liens placés sur le footer ou le sidebar et qui redirigent vers votre site web et de bannir les backlinks dont la page de provenance traite d’un sujet différent de la vôtre.

Le meilleur moyen d’acquérir des liens de façon naturelle est de publier vos annonces sur les médias sociaux, qui restent d’excellents supports pour améliorer votre trafic. Il est également logique de créer des backlinks lorsque vous désirez annoncer un événement. De plus, misez toujours sur la qualité de vos contenus et l’innovation pour susciter de l’intérêt pour votre plateforme.