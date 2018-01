Home » Mode Des bijoux pour tous les goûts Mode Des bijoux pour tous les goûts

Les bijoux sont un accessoire à part entière de notre look, notre style. Ils représentent une partie de notre personnalité, nous embellissent et nous subliment. Bien que nous l'accordons plus volontairement aux femmes, il est pourtant tout simplement mixtes et convient à l'ensemble des individus. Les gammes de bijoux sont nombreuses et variées, vous vous retrouverez forcément sur un style en particulier.

Les bijoux pour femmes

Comme sur beaucoup de domaines, le choix pour femmes est plus diversifié et large. En matière de bijoux, on retrouve les bagues, les bracelets, les colliers, les boucles d'oreilles, et autres bijoux de chevilles ou de corps qui font fureur en été. Les couleurs et les métaux sont aussi multiples, l'argent, l'or blanc, jaune et rose, la céramique. Les perles et pierres précieuses donnent davantage dans l'originalité et sont plus personnelles en général, elles correspondent à une personnalité bien définie et démontrent bien plus notre unicité en tant qu'individu.

L'important étant de toujours choisir un bijou de qualité qui vous mettra en valeur et vous garantira un succès sans pareil. La tendance actuelle est aux bijoux originaux qui sortent de l'ordinaire sans être trop imposants. Par exemple, les bagues gourmettes ont un succès grandissant ces derniers temps. Elle plaira aux femmes ayant un look casual assez rock. Moderne et chic, elle se veut discrète à la fois.

Les bijoux pour hommes

Les hommes s'intéressent davantage à leur physique et donc à leur apparence, c'est pourquoi le marché du textile et des accessoires s'intéressent de plus en plus à la demande de la gente masculine. Le choix étant, malgré tout, plus restreint, il se limite à quelques modèles, mais correspond tout de même aux styles de chacun. Les hommes auront plus tendance à s'orienter vers des bagues ou des montres, les gourmettes étant traditionnelles et donc très réputées. Les colliers ne sont pas encore les plus demandés, mais pour ceux qui les apprécient, les chaînes simples passent au premier plan.