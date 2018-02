Home » Mode Quel pantalon est fait pour vous ? Mode Quel pantalon est fait pour vous ?

Il n'est pas toujours facile de choisir un pantalon qui convient bien à sa morphologie. Classique du dressing féminin, il se veut confortable, mais il doit aussi mettre les formes en valeur. En lin, en jean, droit, slim, bootcup… Il se décline en plusieurs modèles. Lequel choisir pour ne pas être ridicule, pour se sentir bien, pour être à la mode ? Il suffit de se rendre sur https://www.breal.net et de se laisser porter par les différentes pièces en mesure d'enthousiasmer votre quotidien.

Trouver la bonne coupe reste complexe

Il faut souvent s'armer de patience avant de trouver la coupe parfaite. Quel que soit le modèle, vous aurez le choix entre la taille haute ou basse. Côté couleur, les teintes claires donnent un peu plus d'épaisseur à la silhouette. Pour l'allonger, rien de mieux que des talons, optez pour des escarpins entre 5 et 8 centimètres avec un bout rond pour être fashion. Si vous êtes petite avec des formes généreuses, choisissez une coupe droite alors que la taille haute effacera les petits bourrelets disgracieux, préférez toujours un modèle simple. Si vous êtes grande et mince, tous les modèles vous iront à l'exception des skinny qui feront ressortir votre côté longiligne.

Le premier symbole de l'émancipation des femmes

Le pantalon est resté longtemps l'apanage des hommes. Durant la Révolution française, une loi obligeait les femmes désirant porter un pantalon de se déclarer à la police. En 1930, trois actrices à Hollywood ont régulièrement porté le pantalon, démarrant ainsi la démocratisation de ce vêtement pour les femmes. En 1960, le couturier Yves Saint-Laurent a fait du pantalon, un véritable vêtement de mode pour la femme. Aujourd'hui, dans certains pays, on interdit le port du pantalon aux femmes.

Grâce à la recrudescence de boutiques, vous n'aurez aucune difficulté pour dénicher le pantalon de vos rêves sans dépenser une somme considérable.