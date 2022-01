Que devez-vous savoir sur les montres ROLEX ?

Incontournable sur le marché des montres de luxe, les montres Rolex ont un rayonnement mondial. Appréciées aussi bien par les hommes que les femmes, cet accessoire luxueux se retrouve souvent aux poignets des célébrités. Design et classe, il est impossible de résister à son charme. Dans cet article, nous vous dirons l’essentiel à savoir sur cette marque qu’on ne présente plus.

Les origines de la montre ROLEX

C’est en 1905 à Londres en Angleterre que débute l’histoire de Rolex. En effet, son fondateur allemand Hans Wilsdorf dirigeait une entreprise d’assemblage. À cette époque, il nourrissait déjà l’ambition de produire des montre-bracelets. Pour concrétiser son rêve, il s’installa avec son beau-frère Alfred Davis en Suisse en 1908.

Ils vont s’y établir définitivement en 1919 après l’obtention de la certification de production de montre de poignet. La société Rolex S.A a finalement été créée officiellement en 1920, mais il a fallu attendre 1926 pour la production de leur tout premier modèle. Ce fut la célèbre Oyster adulée pour son étanchéité à l’eau et à la poussière. Ce boîtier hermétique marqua le début de l’histoire d’amour de Rolex avec le public.

Les modèles Rolex et les toutes dernières nouveautés

Dans sa course de création originale, Rolex lança en 1928 le très populaire modèle Prince qui connut un succès sans précédent. L’entreprise poursuivit son opération de conquête du marché des montres de luxe avec la création du Rotor, séduisant par son remarquable dispositif de remontage automatique. Elle ne s’arrêta pas en si bon chemin, et continua à innover avec d’irrésistibles modèles tels que l’Oyster Perpetual Datejust, l’Oyster Perpetual Submariner, l’Oyster Perpetual GMT Master, et l’Oyster Perpetual Day Date.

Les tout derniers modèles de la marque Rolex sont le Rolex Explorer II mis à jour en deux tons avec le diamètre 36 mm, le Rolex Daytona de cadran météorite qui fait son retour avec la lunette en Cerachrom.