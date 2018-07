Home » Maison 3 astuces pour conserver la chaleur chez vous en hiver Maison 3 astuces pour conserver la chaleur chez vous en hiver

Quel que soit le pays dans lequel on habite, il y a certaines saisons où la température est clémente et d’autres où elle est extrême. L’hiver est l’une des saisons où la température est extrême et où il fait très froid. Le froid peut alors devenir très dérangeant. Tout le monde cherche ainsi un moyen de se réchauffer pendant l’été. Le meilleur moyen pour cela est de conserver la chaleur chez soi en hiver. Voici trois astuces efficaces pour y parvenir.

Protégez les murs de votre logement

En hiver, les murs d’un logement sont souvent froids et cela contribue à rendre le logement trop froid. Il faut alors protéger les murs avec des tissus épais. On peut utiliser des tapis, des draps, et même des rideaux, si ceux-ci sont utilisés doubles et solides ; un rideau-double donc. Protéger les murs permet non seulement d’éviter que ceux-ci soient trop froids, mais aussi d’insuffler de la chaleur dans le logement. Ce sont tous les murs du logement, et surtout ceux des pièces que l’on fréquente le plus souvent qui doivent être couverts avec du tissu.

Fermez bien les ouvertures

Le soir, déjà dès 18 heures, il faut penser à fermer les fenêtres pour éviter que les températures trop froides ne pénètrent dans le logement. Mais si vous passez toutes vos journées à l’extérieur du logement, ne vous donnez même pas la peine d’ouvrir vos fenêtres. Cette solution est également efficace pour conserver la chaleur chez soi, même après avoir éteint le chauffage. Par ailleurs dès que l’hiver arrive, il faut bien isoler le logement en condamnant les entrées d’air. Sur les rebords des fenêtres et des portes, il faut installer des tissus ou du ruban adhésif. Les ouvertures pour le chat et les cheminées non utilisées doivent être couvertes pour empêcher le froid d’entrer dans le logement par ses entrées.

Changez vos habitudes la nuit

Durant l’été, vous aviez l’habitude de laisser les volets ouverts la nuit pour profiter de la fraîcheur et ne pas avoir trop chaud. Mais quand vient l’hiver, il vous faut de nouvelles habitudes. Vous devez en effet fermer les volets pour empêcher justement le froid de pénétrer à l’intérieur des pièces. Vous devez aussi changer vos draps de lit. Plutôt que d’utiliser des draps légers ou des draps de soie, vous devez opter pour des draps plus épais. De même, fini de marcher sur le sol nu. Vous devez porter des chaussettes ou poser un tapis pour vous protéger contre le froid. Le tapis est idéal pour conserver la chaleur sur le sol. Les plaids sur les canapés, les chaises, et les divans gardent aussi la chaleur. Combiner toutes ces bonnes astuces vous permettra de profiter d’une chaleur bienvenue chez vous en hiver.

Savoir conserver la chaleur chez soi est indispensable pour survivre à l’hiver sans se rendre malade. Les 3 astuces ci-dessus sont très efficaces et vous seront utiles au quotidien. Mais d’autres astuces permettent aussi de ne pas attraper froid et de bénéficier d’une bonne dose de chaleur quand le besoin se fait sentir.