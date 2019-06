Home » Maison Quel type de toiture pour une maison individuelle ? Maison Quel type de toiture pour une maison individuelle ?

Pour une personne en phase de devenir futur propriétaire de maison individuelle, le choix du type de toiture n’est pas à négliger. À cet effet, sachez qu’une toiture ne s’installe pas n’importe comment, surtout dans le cadre de la construction de ce genre de maison. De plus, la toiture peut être un véritable atout déco de votre maison. Vous devez donc prendre certaines dispositions : le type de matériaux à utiliser, l’architecture de la toiture, les règles de l’urbanisme et le respect de l’environnement. Cela contribuera à procurer plus tard un confort et une tranquillité grandissime à votre famille. En considérant tous ces paramètres, quel type de toiture vous faut-il ?

Le respect des normes en matière de toiture

La toiture pour une maison individuelle doit être choisie en tenant compte de plusieurs conditions bien définies et bien connues des professionnels de https://www.maisontek.fr/. Votre constructeur vous informera sur les normes qui régissent une toiture de maison individuelle. En premier lieu, on peut citer la règlementation thermique 2012 qui impose à tout propriétaire l’utilisation des matériaux qui respectent les mesures d’une bonne isolation thermique et phonique. Cela permet de réduire la consommation énergétique et une pollution environnementale conséquente. Ensuite, vous devez également tenir compte :

des règles de l’urbanisme en respectant les plans locaux d’urbanisme ( PLU ) ;

en respectant les plans locaux d’urbanisme ( ) ; de la zone géographique ; et

de l’aspect du climat pour faire face aux intempéries.

Quel type de toiture choisir ?

Tout d’abord, il faut permettre à votre toiture de bien se placer afin d’être solide. Cela implique la construction de charpente. Une toiture bien charpentée en bois vous permet de résister à l’usure et aux dégradations causées par les termites ou les champignons sauvages. Si vous n’êtes pas fan du bois, vous pouvez utiliser une fermette en métal pour supporter la pesanteur de la toiture. Vous avez le choix entre une multiplicité de type de toiture.

Toiture de tuile en terre cuite

Elle est très sollicitée parce qu’elle possède de nombreuses qualités. En effet, c’est une matière solide donc très résistante pour faire face aux aléas climatiques. Elle est très écologique et génère une bonne esthétique à votre toit.

Toiture ardoise

Ces pierres naturelles sont capables de résister aux incendies et catastrophes naturelles. Ce sont des matières solides et durables. Elle assure donc une étanchéité infaillible à votre habitat.

Toiture en zinc

Adaptées à tout type de maison, les toitures en zinc sont très qualifiées en ce qui concerne l’écologie et l’étanchéité. Ce sont des produits issus d’un recyclage, donc très naturels.

Enfin, vous disposez de toutes les conditions et de tous les choix pour choisir le type de toiture convenable à votre habitat individuel.