Comment mieux aménager une cuisine étroite ?

Pour gagner de la place, les cuisines contemporaines sont souvent aménagées en longueur. Étroites, elles entretiennent l'idée d'être difficilement aménageables. En y regardant de plus près, on constate pourtant que quelques conseils avisés permettent de réfuter ce préjugé et d'optimiser facilement ce petit espace.

Optez pour les associations de couleur

Le blanc permet de donner l'illusion d'une pièce plus grande et de supprimer les zones d'ombre. Choisissez des meubles clairs, ou personnalisez grâce à une peinture époxy blanche, avec une finition brillante qui accentuera la sensation d'agrandissement et reflètera la lumière.

Vous obtiendrez grâce à l'association du blanc, du rouge et de l'anthracite une cuisine design. Gardez le rouge pour les deux longueurs ou les deux largeurs. Utilisez le gris anthracite avec parcimonie pour ne pas assombrir la pièce et réservez le blanc au fond, toujours dans un souci d'impression de profondeur.

Si vous préférez les ambiances contemporaines, vous jetterez votre dévolu sur le jaune, le turquoise et le blanc. Un moyen de donner un peu de mordant et de piquant à votre cuisine et de dynamiser votre petit espace.

Que la lumière soit

Le manque de lumière ajoute à la sensation d'inconfort ressentie dans les petits espaces. Pour y pallier, l'ajout d'une verrière est une option intéressante. Qu'elle donne sur un couloir ou la pièce mitoyenne, elle fait entrer la lumière et le regard peut porter plus loin. Si elle donne sur le salon, elle offre la possibilité à la personne qui cuisine de rester en contact avec sa famille et ses invités et limite la propagation des odeurs de cuisine, contrairement à un espace complètement ouvert.

De plus, la verrière permet elle aussi d'agrandir visuellement la pièce.

Libérez l'espace

Pour désencombrer votre cuisine, misez sur des meubles d'angle pour ne pas perdre de place. Préférez-les fermés pour un meilleur effet. Suspendez les ustensiles que vous utilisez souvent, et fixez votre égouttoir à vaisselle au mur. Rangez vos bouteilles, vos épices, votre grille-pain et sortez-les seulement quand vous en avez besoin.