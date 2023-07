Conseils pour choisir le papier peint idéal pour votre intérieur

Revêtement mural intérieur, le papier peint est aujourd’hui un incontournable en matière de décoration. Il est facile à poser et offre un large choix de couleurs et de motifs. Le papier peint est aujourd’hui la star de la déco et se retrouve aussi bien dans les magasins de décoration que de bricolage. Si tout le monde souhaite l’avoir, il convient de bien le choisir. Pour cela, il est important de prendre en considération les critères pour faire un bon choix. Abordons davantage le sujet dans le corps de cet article.

Prendre en compte la couleur et les motifs

A voir aussi : Quels matériaux choisir pour le portail de sa maison ?

Ce qu’il faut considérer lorsque vous souhaitez acheter du papier peint pour la décoration de votre intérieur, ce sont les couleurs ou les motifs. Par conséquent, il est important de faire un choix en fonction de ces éléments afin de convenir à votre décoration.

Si vous souhaitez plonger dans Le monde du papier peint couleur, il est recommandé de ne pas abuser sur les coloris. Ne choisissez pas plus de trois couleurs fortes au risque de briser l’harmonie de votre décoration intérieure. Si les goûts et les couleurs sont relatifs, il faut savoir qu’un papier peint peut apporter du volume ou réduire l’espace d’une pièce. En effet, vous aurez par exemple l’impression d’avoir un espace plus grand avec du papier peint bleu clair. Par contre, les couleurs sombres comme le noir ou le vert produisent des résultats inverses.

Lire également : Quels sont les avantages du double vitrage dans un logement ?

Pour ce qui est des motifs, il faut en général suivre le même principe. Dans les pièces les plus grandes, le motif présent sur le papier peint doit l’être également. Par contre, pour les pièces les plus petites, les papiers peints doivent également contenir de petits motifs. Ces paramètres permettent de jouer sur les volumes et d’apporter une touche unique à votre décoration.

Que vous optiez pour du papier peint à couleur ou avec des motifs, sachez que la décoration parfaite dépend entièrement de l’agencement, de la pose et de votre décoration d’intérieur. Vous pouvez faire un total look ou un mélange dans les différentes pièces visées. Un spécialiste de la décoration saura vous aider.

Tenir compte du type de papier

Il existe sur le marché plusieurs types de papier peint avec des caractéristiques différentes. Sur le marché, vous avez le papier peint traditionnel qui est assez fragile et ne peut être lessivé. Il est déconseillé pour les zones humides de votre maison et celles avec une fréquence de passage élevée. Le papier peint intissé est assez résistant et se place convenablement dans les lieux à forte fréquentation comme le couloir.

Si vous souhaitez avoir un papier peint résistant aux rayons du soleil et pouvant être lavé, le vinyle est le meilleur type à choisir. Les papiers peints de ce type ne craignent pas l’humidité et peuvent parfaitement être installés dans la salle de bain ou à la cuisine.

En outre, si vous souhaitez une pose confidentielle, les techniques du papier peint adhésif et celle dite magnétique sont à prioriser. Cependant, elles doivent être réalisées par un poseur professionnel.