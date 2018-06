Home » Maison Quel budget pour trouver une maison à Bordeaux ? Maison Quel budget pour trouver une maison à Bordeaux ?

Bordeaux n’est pas seulement connu pour les vins rouges, c’est aussi une ville très agréable où il fait bon de vivre. En 2017, elle se retrouvait même en tête d’un classement et elle dominait largement Rennes, Strasbourg ou encore Nantes.

Bordeaux est une ville agréable au quotidien

Certains pourraient penser que les communes les plus attractives se nomment Paris ou encore Lyon, voire Marseille. Pourtant, une ville se démarque et c’est une enquête de 2017 qui a pu le prouver. Elle propose un environnement dans lequel vous pouvez vous épanouir, les espaces verts sont privilégiés et vous avez aussi une vraie propreté. Une maison à vendre à Bordeaux est donc recherchée par les Français.

Près de 400 000 euros pour une demeure classique

En ce qui concerne le budget, il est différent selon vos besoins, la superficie et surtout la localisation. Si vous êtes à la recherche d’une bâtisse qui se rapproche des 300 m², il faudra prévoir une somme supérieure à 1.4 million d’euros. Bien sûr, un logement avec 8 pièces ne répond pas toujours aux besoins. La moyenne s’articule autour de 3 ou 4 pièces. Le prix d’achat est alors un peu plus abordable. Envisagez près de 400 000, voire 500 000 euros. Certes, le budget est plus faible dans d’autres villes, mais le dynamisme n’est pas le même.

Utilisez Internet pour dénicher la maison de vos rêves

Pour que votre projet soit une réussite, il est préférable de se rapprocher d’un professionnel. Ce dernier prendra en compte vos besoins, vos finances et vos exigences concernant la superficie, la localisation… Il est même possible d’utiliser le site Internet qui possède plusieurs critères. Vous triez ainsi toutes les maisons à vendre à Bordeaux et vous pouvez demander une visite directement depuis la plateforme et jauger la qualité de vie. C’est pratique, efficace et surtout très rapide.