Zoom sur le monte-escalier

Lorsque vous prenez la décision de vous occuper de votre proche âgé, il est nécessaire de s’équiper favorablement afin de rendre la vie de votre proche le plus agréable possible. Parmi les équipements à avoir, le monte-escalier est parmi les premiers. Cet équipement permet aux séniors de pouvoir se déplacer facilement d’un étage à un autre sans qu’une aide ne soit nécessaire.

Comment fonctionne un monte-escalier électrique ?

Les progrès technologiques ont favorisé la facilitation de la vie quotidienne en engendrant l’arrivée sur le marché de nouvelles machines vouées à rendre la vie plus facile. Le monte escalier est parmi ces machines. Il s’agit d’un appareil permettant aux séniors de circuler d’un étage à l’autre tout en limitant les risques de chute, de fatigue et aussi de déséquilibre. Cette solution d’aide à la personne constitue un impératif pour les personnes pouvant être sujettes aux troubles de l’équilibre ou de la vision. Le monte-escalier permet à ces personnes de monter et descendre les escaliers facilement et sans difficultés et ainsi de pouvoir tirer profit de chaque pièce de votre maison.

Les éléments les plus essentiels dans le choix du monte-escalier

Afin de procéder au choix du meilleur monte-escalier, autrement dit, celui qui est adapté à votre proche, il est nécessaire de prendre en compte plusieurs éléments dans votre choix. Parmi ces éléments, il y a les batteries. Les monte-escaliers actuels marchent grâce à des batteries afin d’offrir plus de performance.

Il y a plusieurs constituants au sein d’une batterie, notamment le lithium ou encore le gel de plomb. En comparaison des batteries ancienne génération, les nouvelles batteries sont plus autosuffisantes. Elles viennent à bout de sa charge complète dans un délai de 4 heures. Concrètement, une charge complète permet de réaliser 2 à 10 aller-retour d’un étage à l’autre de manière autonome.

Le monte escalier prix occasion offre une solution de déplacement idéale pour les personnes du troisième âge qui souffrent d’une perte de mobilité. En effet, à un certain âge, nos séniors éprouvent de la difficulté à se mouvoir, ce qui les empêche parfois de profiter pleinement de la maison. Certaines personnes âgées ne se rendent presque jamais dans les étages supérieurs de la maison en raison de la perte de mobilité. Ainsi, vous êtes obligés d’aménager une pièce au rez-de-chaussée en chambre pour votre parent. Cela peut être un problème dans le cas où votre parent nécessite une surveillance constante, surtout la nuit.

Avec un monte-escalier, votre parent peut dormir dans une chambre à l’étage également au même titre que les autres membres de la famille et ainsi, vous pourrez garder un œil sur lui. Dans le cas où votre parent a besoin de se déplacer vers les autres étages, il n’aura plus besoin de votre aide ou de celle d’un autre membre de votre famille, il pourra se déplacer par lui-même. Cela permet à votre parent de se mouvoir facilement de bas en haut dans votre maison sans qu’il ne nécessite l’assistance d’une autre personne.