Visiter Cassis pendant vos vacances

La ville de Cassis est une destination de renom, à visiter absolument. Avec son petit port provençal et ses deux célèbres et pittoresques sites naturels, Cassis est un réel petit paradis, idéal pour des vacances « 100 % nature » !

Pour pouvoir y passer une escapade ou un séjour complet mémorable, faites le choix d’un camping qui vous permettra d’être plus proche de la nature. Activités à Cassis En arrivant à Cassis, vous serez immédiatement séduit par les nombreuses activités qu’offrent les calanques. Très propices aux activités de plein air et sportives, ce site naturel à la beauté exceptionnelle accueille tous les passionnés du nautisme (canoë, voile, kite surf, …), de randonnées pédestres ou équestres, de plongées sous marines, de l’escalade et de canyoning. Si vous aimez les promenades et les découvertes, visitez le port, les rues animées et bordées de commerces, les marchés locaux, les restaurants traditionnels, …

Vous pouvez allez visiter les musées, le Parc National, la plage d’En Vau pour des moments de plaisirs pour toute la famille ! Où loger à Cassis ? Pour bien réussir vos vacances, louer mobil home Cassis est l’une des meilleures solutions. Profitez du confort que vous offre les sites de camping dans la ville et bénéficiez de nombreux services de qualité : restauration, activités en groupe, sorties thématiques, diverses animations, …

Les complexes de camping à Cassis offrent un environnement convivial et proposent de nombreuses façons pour maintenir l’ambiance familiale : barbecues, tournois, concours, … Pour pouvoir vivre des vacances inoubliables, remplies de bonheur et de plaisirs avec vos proches, n’hésitez plus sur votre destination, optez pour Cassis.

Dorénavant, vous avez un aperçu de ce qui vous attend dans la ville de Cassis et vous pourrez ainsi mieux planifier votre séjour dans la région.