Que faire à Nantes pendant les vacances ?

Vous avez sûrement envie de profiter de vos vacances pour faire de cette période un temps de loisirs et de divertissement. Visiter Nantes pourrait être la solution idéale pour vivre des moments inoubliables. En effet, c’est une ville qui regorge de nombreuses richesses culturelles, des animations festives organisées par les populations et un beau paysage. Vous ne manquerez jamais de quoi vous occuper dans cette ville pour une sortie en famille ou entre amis.

Pour vous aider à avoir une idée de ce que pourraient être vos vacances en choisissant cette destination, voici une sélection des activités à faire à Nantes pendant les vacances.

La visite du château des ducs

Le château des ducs de Bretagne est situé dans le département de la Loire-Atlantique à Nantes. C’est un monument historique construit en 1840 par les ducs de Bretagne pour constituer leur base militaire. Ce château a longtemps servi à emprisonner les ennemis de l’état. Aujourd’hui, il représente un objet d’attraction de nombreux touristes à travers le monde. Grâce à sa rénovation, il accueille des millions de personnes qui viennent se divertir et prendre connaissance de l’histoire des ducs. C’est un lieu que vous pouvez visiter pour vivre un moment d’évasion.

Déguster des spécialités nantaises tout en suivant le spectacle des sculptures

L’île de Nantes vous propose pendant vos vacances des mets originaux. Vous aurez à déguster de la guimauve, du chocolat, et du vin chaud en appréciant le spectacle des sculptures de glaces. Ce sont des animations intéressantes accompagnées de cirque sous chapiteau. De plus, vous avez la chance de vivre en direct des démonstrations d’acrobates, des mises en scène de marionnettes et une voiture extraordinaire volante.

Patiner sur la piste à Nantes

Lorsque vous prenez un train Lyon Nantes, vous aurez la chance de patiner sur une piste de 550 m2 de glace. Cette activité sportive vous fera grandement plaisir. Pour seulement 2 euros, vous pouvez même obtenir des espaces destinés au patinage pour enfants et y rester pendant 2 heures de temps.

Visiter la maison du lac de grand-lieu

Après le château des ducs, vous pouvez changer d’air en visitant un beau paysage. Il s’agit du château du Grand-lieu qui possède une beauté naturelle importante à cause de son espace vert entourant ses eaux. Prenez connaissance des horaires de visite et parcourez cet endroit magnifique en famille. Cette visite peut être une expérience enrichissante.

Faire un tour au cinéma et découvrir un lieu magique

Ce qui fait la spécialité de Nantes, c’est bel et bien ses cinés qui présentent une variété d’histoire héroïque et comique. La programmation de film comporte des histoires intéressantes pour adultes et pour enfants.

À Nantes, il y a un endroit dénommé l’arbre à baguette magique. Vous y découvrirez la magie d’un arbre particulier capable de faire apparaître en son sein un lapin, et tout ceci sous la direction d’un magicien acquis à la cause. Vous ne vous ennuierez jamais en passant vos vacances à Nantes. C’est une destination riche en histoire et en animations de toute nature.