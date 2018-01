Home » Voyage Perfectionnez une langue avec un séjour linguistique Voyage Perfectionnez une langue avec un séjour linguistique

Dans un monde qui s’internationalise où il est devenu indispensable de bien parler une ou deux langues étrangères, un étudiant ne peut plus se permettre de faire l’impasse sur l’apprentissage des langues. L’idéal étant d’en connaître au moins deux mais parler parfaitement une seule langue étrangère est déjà un énorme atout dans le monde du travail. Au-delà des cours académiques, tout le monde sait qu’une langue se perfectionne en passant du temps dans un pays qui parle cette langue. Un séjour linguistique, quelle que soit sa durée, a toujours été vu comme la meilleure solution pour apprendre une langue en utilisant le bon accent.

Un séjour linguistique pour apprendre ou se perfectionner

Partir en voyage linguistique pour une semaine, un ou plusieurs mois vous permet d’améliorer de façon significative la langue que vous souhaitez apprendre. Vous bénéficiez d’une acquisition naturelle de la langue favorisée par un contexte de totale immersion qui vient en complément de l’apprentissage classique. L’utilisation quotidienne et nécessaire d’une langue encourage la pratique et incite à l’utiliser avec spontanéité. De plus, les acquis linguistiques s’avèrent être plus durables quand ils sont obtenus lors d’une immersion linguistique car l’étudiant est entièrement connecté au contexte et l’expérience vécue pendant son séjour favorise l’assimilation des concepts en profondeur et s’inscrit vraiment dans la durée. Enfin, l’utilisation du français étant limité, l’effort intellectuel qui est demandé lorsque l’on doit s’exprimer dans une langue étrangère en limitant les occasions d’utiliser le français développe des compétences intellectuelles comme la capacité de concentration ou l’adaptabilité et là encore, l’étudiant obligé de parler dans la langue du pays n’a d’autre choix que de s’exprimer sans utiliser sa langue natale.

Comment trouver un séjour à l'étranger ?

Il existe des sociétés spécialisées dans le placement d’étudiants de tous âges en famille, en classe ou en stage à l’étranger pour des séjours linguistiques et de nombreux pays sont proposés tels que : Angleterre, Irlande, USA, Canada, Australie, Allemagne, Autriche, Espagne, Italie et bien d’autres.