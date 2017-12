Home » Auto Un kit de brasage complet Auto Un kit de brasage complet

Si vous lisez le mot brasage pour la première fois, c'est que les techniques liées aux métaux ne vous sont pas familières. Ou bien c'est parce que vous avez l'habitude de souder des éléments métalliques entre eux, sans connaître ce principe qui ne fait intervenir aucune technique de soudure à proprement parler. Bricoleurs du dimanche ou bien professionnels qui aiment à travailler le métal ont pourtant tout intérêt à connaître le brasage, en particulier pour ce qui concerne le travail de l'aluminium. Ses avantages sont en effet multiples, à commencer par le fait que l'on n'a ps besoin d'un fer à souder ni de températures très élevées pour braser des éléments métalliques.

Un kit de brasage tout prêt

Certains particuliers ont pour passion leur véhicule. Ainsi ils passent de nombreuses heures, sur le temps libre, à s'occuper de leur motocyclette le week-end. C'est le cas de collectionneurs de scooters par exemple, dont la passion est de chiner pour trouver de vieux modèles de Vespa, qui ne sont plus commercialisés depuis longtemps, et qu'ils acquièrent, tout passionnés qu'ils sont de ces vieilles bécanes, dans le but de leur donner une seconde vie. Or bien souvent les éléments métalliques des carénages s'abîment avec le temps et il faut les réparer avant de pouvoir remettre le deux roues en circulation. Utiliser un kit de brasure pour l'aluminium permet rapidement de redonner de l'éclat à une carrosserie un peu vieillie, sans pour autant devoir s'acheter du matériel supplémentaire.

Une utilisation professionnelle du brasage

Mais ce qui est vrai dans le cas présent pour le particulier amateur de modèles anciens de motos l'est aussi pour tout professionnel dont le métier concerne les véhicules, leur entretien comme leurs réparations. Un mécanicien par exemple, a pour devoirs de réparer des voitures ou des camionnettes, et pour ce faire son atelier doit comprendre de quoi associer diverses pièces de métal les unes aux autres, sans pour cela se mettre en danger à chaque fois avec la soudure à l'arc. Lui aussi pourra donc trouver son bonheur dans l'utilisation d'un kit tout prêt, fourni avec des explications, pour pouvoir donner satisfaction aux clients qui lui auront confié leur berline ou leur 4×4.