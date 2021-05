Home » Auto Pourquoi opter pour un SUV ou un crossover ? Auto Pourquoi opter pour un SUV ou un crossover ?

Malgré le prix de l’essence élevé et les enjeux écologiques grandissant, les consommateurs sont toujours plus nombreux à se tourner vers un véhicule de type SUV ou crossover. Ces voitures possèdent en effet plusieurs avantages qui les rendent attractives.

Mais quelles sont les différences entre les SUV des crossovers ? Quels sont leurs avantages ? Lorsque l’on souhaite acheter un nouveau véhicule, ce n’est pas toujours facile de s’y retrouver. Voici de quoi vous éclairer sur la question !

Qu’est-ce que désignent un SUV et un crossover ?

Le crossover est le plus souvent caractérisé par un mélange entre un 4×4 et une berline. Plus haut que la berline cependant, le crossover est plus adapté au tout-terrain et possède 4 roues motrices.

Le SUV quant à lui est plutôt la fusion entre un 4×4 et un monospace. Le Sport Utility Vehicle bénéficie également d’une hauteur non-négligeable. Cela a l’avantage de sécuriser les personnes qui le conduise, quand il ne donne pas à d’autres un petit sentiment de domination.

Ces véhicules au design sportif ont séduit de nombreux automobilistes et notamment les femmes qui apprécient particulièrement ce type de voiture confortable mais imposante.

Les avantages du SUV

La voiture SUV a su se faire une place importante sur le marché de l’automobile. Alors qu’elle remportait entre 5 et 10% de part de marché en 2000, son succès s’élève à 20% dès 2015.

Le SUV est d’abord apprécié pour l’espace dont il dispose. Idéal pour charger des colis volumineux ou pour conduire toute la famille, le SUV a de la place comme on en trouve dans un monospace. Le SUV a également l’avantage d’être plus pratique qu’une berline car il a plus de rangements. On peut trouver sur certains modèles 4 roues motrices, ce qui ajoute dans ce cas une qualité de tout-terrain. Les portières renforcées et la hauteur de caisse font de ce type de voiture un véhicule polyvalent.

Quant à son style plutôt élégant, il confère au SUV l’image du véhicule urbain par excellence. Moderne, un investissement dans un SUV est plutôt intéressant car il s’accorde aux tendances futures.

Pensez d’ailleurs que de nombreux modèles d’occasions sont disponibles. Un SUV d’occasion vous permet de profiter d’un véhicule adapté à vos besoins à moindre prix.

Les avantages du crossover

Encore plus adapté à la vie citadine, le crossover est une sorte de berline améliorée, possédant des qualités du SUV. Les deux modèles ont en point commun la garde au sol assez haute et la transmission intégrale.

Dans le cas où il ne possède que deux 2 roues motrices, le crossover est cependant moins tout-terrain et vous ne pourrez pas emprunter tous les chemins possibles que vous souhaitez avec ce type de véhicule. Ce n’est pas un inconvénient si vous vivez en ville ou que vous destinez simplement votre voiture à de longs trajets ou au transport de charges volumineuses. Moins imposant, le crossover est plus facile à manier et tout à fait confortable. Si les constructeurs optent pour les 2 roues motrices au lieu de 4, c’est que cela permet des économies de carburant.

Ici encore, n’hésitez pas à chercher des modèles d’occasions qui vous permettront de faire des économies. Les SUV et les crossovers sont des voitures qui représentent un budget important, l’achat en occasion est un bon moyen de faire une affaire.