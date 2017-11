Home » Maison Ce qu’il faut savoir pour prendre soin de son toit Maison Ce qu’il faut savoir pour prendre soin de son toit

Le nettoyage et l’entretien régulier de la toiture permettent à la maison de conserver un toit en bon état durant plusieurs années. Voici ce qu’il faut savoir pour bien en prendre soin.

Nettoyer sa toiture

La fréquence de nettoyage du toit est d’une fois par an. La toiture est nettoyée de préférence au début du mois de décembre. Le nettoyage comprend l’élimination des feuilles mortes via un aspirateur-souffleur, le ramassage d’objets et le lavage des traces noires avec de l’huile de coude et de l’eau.

En nettoyant la toiture, on renforce la protection de la maison contre les intempéries, la neige et les rayons ultra-violets. L’intérieur reste isolé du froid et du chaud. Les travaux de toiture sont à réaliser avec soin et avec l'appui d'un expert.

Lors d’un hiver, il est conseillé de faire un contrôle régulier de ma toiture. Le nettoyage comme l’inspection nécessitant de la technique, mieux vaut confier cette tâche à un expert, et ce pour des raisons de sécurité.

Avant tout entretien, contrôler l’état général de la toiture et de la charpente est de rigueur. S’assurer notamment qu’il n’y a pas d’insectes nuisibles et de termites sur le toit.

Les points à ne pas négliger

Lors du nettoyage de la toiture, il faudra gratter les grosses particules de mousses qui peuvent gêner l’écoulement des eaux pluviales. Ces mousses et autres végétaux sont d’ailleurs à l’origine de l’humidité entre les tuiles. Une fois qu’elles sont grattées, les rincer avec un jet et rajouter un traitement antimousse. Après avoir traité le toit, il faut passer au rinçage proprement dit de la toiture. La protection des tuiles se fait au moyen de produits spécifiques. Les tuiles cassées doivent être remplacées rapidement.

Il est également indispensable de procéder au nettoyage des noues, qui ont tendance à garder des déchets végétaux et à stopper l’écoulement de l’eau.

Enfin, il ne faut pas oublier de nettoyer la gouttière qui facilite l’évacuation des eaux et boucher les fissures éventuelles pour éviter les fuites.