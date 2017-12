Home » Auto Tout pour acheter un casque adapté à vos besoins Auto Tout pour acheter un casque adapté à vos besoins

Pour choisir son casque de moto il faut bien évidemment prendre en compte son homologation, mais comme il s’agit d’un accessoire qu’on va porter quotidienne lorsqu’on circule à moto, l’esthétique et la forme du casque comptent également.

Les 3 grands types de casques de moto du quotidien

Quand on utilise sa moto au quotidien en tant que moyen de locomotion, c’est-à-dire pas en dehors d’une pratique sportive, 3 types de casques de moto s’offrent à nous :

Le casque intégral : pourvu d’une mentonnière protectrice, ce casque recouvre l’ensemble du crâne. Il offre la meilleure protection et il est indispensable pour les longs trajets.

Le casque jet : dépourvu d’une mentonnière, il est plus esthétique, mais il est surtout adapté à un milieu urbain quand on ne dépasse pas les 50 km/h. Il est plutôt conseillé pour les utilisateurs de scooter et de mobylette.

Le casque modulable : Plus esthétique que le casque moto intégral, il possède une mentonnière qui toutefois n’offre pas une protection aussi efficace que celle du casque intégral. À noter qu’il existe désormais les casques modulables crosseover, qui permettent de passer d’une forme intégrale a une forme jet.

Choisir un design qui vous plaît

Quand on circule régulièrement en deux-roues motorisé, l’esthétique du casque à son importance. Ainsi, certains vont préférer les formes sportives quand d’autres opteront plutôt pour un casque plus élégant et citadin. Outre la forme, les couleurs entrent également en jeu, tout comme les différents détails de finition.

Certaines marques font véritablement preuve d’originalité pour proposer des modèles qui sortent vraiment du lot.

Avant toute chose, il faut que le casque réponde à la norme ECE 22-05. Ensuite, à vous de choisir le type et la forme qui convient le mieux à votre style.