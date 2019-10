Home » Loisirs Top 5 des véhicules miniatures agricoles Loisirs Top 5 des véhicules miniatures agricoles

L’agriculture est un domaine qui soutient le monde. En effet, presque tout ce que nous mangeons provient de la terre. Il est alors important d’inculquer ses bienfaits dans les enfants. Ainsi, en grandissant, ils peuvent toutefois nourrir une passion pour ce domaine. À cet effet, vous pourrez bien leur offrir des véhicules miniatures agricoles. Ces engins leur permettront par exemple de simuler des travaux agricoles. Aussi, ces véhicules sont bien instructifs et les aideront à développer leur intelligence et entretenir leur passion pour l’agriculture. Voici le top 5 des véhicules miniatures agricoles que vous pouvez leur offrir.

Le tracteur télécommandé

À la recherche d’un véhicule miniature agricole, vous n’auriez pas fait un meilleur choix que le tracteur télécommandé. Il s’agit d’un appareil un peu plus complet qui fascine par toutes les tâches qu’il peut accomplir. Il faut noter qu’il a un moteur bien puissant et une batterie rechargeable avec 6 piles NiMh de 1,2 V soit 2700 mAh. Il ne pèse que 1,06 kg et fera le bonheur de vos enfants ayant au-delà de 8 ans. Sa télécommande vous permet de le contrôler à distance et cette miniature a des bandes de profils et un éclairage LED. Enfin, il a un châssis bien résistant.

La faucheuse

Si vous voulez une machine agricole en miniature pouvant permettre à votre petit enfant d’être plus créatif, offrez-lui une faucheuse. Cette machine possède une ensileuse qui l’aidera à faire des tâches bien définies. C’est une machine que vous pourrez utiliser aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de votre maison. Elle pèse 181 kg et est faite sur 20,3 x 5,1 x 12,7 de dimensions. Cette faucheuse de dernière génération n’a pas de batterie ou n’emploie pas de pile. Elle aidera votre enfant de plus de 3 ans à ensiler, charger, faucher, etc. depuis sa chambre.

Le semoir à engrais

Apprenez déjà à votre enfant depuis le bas âge à se servir d’une machine pour la semence de l’engrais avec un semoir à engrais. C’est une machine dotée d’une vanne de vidange d’un grand volume et ne pèse que 122 kg. Elle est recommandée aux enfants de plus de 36 mois et peut être utilisée à l’intérieur comme à l’extérieur. Lorsque son grand récipient est plein, il verse tout son contenu comme les bandes étroites. Enfin, vous pouvez l’adapter à n’importe quel tracteur.

La moissonneuse-batteuse

Après avoir semé, il faut bien récolter. Alors, il serait bien de lui offrir également une moissonneuse-batteuse. Il s’agit d’une miniature qui l’aidera à s’essayer à la récolte. Il faut noter que c’est également un appareil qui non seulement sert pour la moisson, mais aussi, aide à faire le battage. Ce sont des appareils qui ne coûtent pas cher, mais qui sont d’une importance capitale pour vos enfants. Avec moins de 75 euros, vous pouvez déjà vous offrir la moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 780 Terra Trac d’une échelle de 1 : 16 – 60 cm.

Le véhicule à épandeur

Cette miniature pèse plus lourd avec son poids de 585 kg et peut être utilisée par les enfants ayant au-delà de 36 mois. C’est une machine agricole intéressante qui fonctionne avec ses larges bras de pulvérisation que vous pouvez rabattre. Aussi, vous pouvez relever et abaisser son support de pulvérisation. Par ailleurs, cet appareil a un châssis volumineux et a une pièce unique prémontée suivant l’échelle 1/32. Sa conception est faite uniquement de plastique et cette machine a un couvercle de dôme sur sa grande cuve.