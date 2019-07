Home » Maison Le spot led, la solution d’éclairage intérieur par excellence ? Maison Le spot led, la solution d’éclairage intérieur par excellence ?

Avant le lancement d’un projet d’installation de luminaires, plusieurs paramètres doivent être pris en compte, notamment, l’esthétique, le coût énergétique et pourquoi pas, la question environnementale. Doit-on choisir plusieurs variétés de luminaires pour résoudre les problématiques au cas par cas, ou choisir un luminaire qui englobe toutes les solutions. La deuxième alternative est l’idéal et, de tous les luminaires en lice, le spot led est certainement le mieux indiqué.

Vous voulez tout savoir sur ce luminaire : quels sont les espaces qu’il peut alimenter ? Quelle est son apport dans l’amélioration du design de vos espaces indoor et outdoor ? Pourquoi est-il pointé comme le luminaire le plus économique du marché ?

Le spot led chez soi, au bureau ou ailleurs

Il existe des milliers de variétés de spots led sur le marché. On en retrouve dans plusieurs tailles, pour une pléthore de formes avec des luminosités variables et des couleurs différentes. Il peut donc facilement servir à tous les usages : on peut choisir des spots led aussi bien dans d’immenses pièces à vivre que dans de petits espaces tels que les cuisines, toilettes ou autres pièces de nos maisons. Facile à installer et durable, on obtient différentes luminosités, contrairement aux halogènes et aux fluo-compactes. Si, à une certaine période, il était nécessaire d’installer différents types de luminaires pour adapter à chaque type de pièces, le LED vient offrir la possibilité du « tout en un ».

En plus, son utilisation sort désormais du simple cadre domestique. Même pour un éclairage public, dans les bâtiments administratifs ou dans d’immenses édifices par exemple, le spot led trouve sa place et a presque remplacé de manière définitive les anciens systèmes luminaires. Le spot led a envahi les couloirs des administrations, des églises, des toilettes publiques, des supers marchés, des salles de réunion, sans oublier d’incruster nos éclairages extérieurs publics. Si on peut alimenter les jardins, les piscines et les devantures des maisons et appartements privés grâce au spot led, plusieurs grandes institutions ont décidé de remplacer les lampadaires halogènes pour adopter unanimement ceux possédant la technologie led. Ainsi, pour éclairer nos stades, nos jardins publics ou pour remplacer nos anciens lampadaires, cette technologie, capable de produire une luminosité adéquate (2000 watts), fait parfaitement l’affaire.

Côté luminosité, on peut obtenir différents résultats. Une lumière douce, une lumière tamisée et, une lumière très forte, ayant quasiment le même rendu que celle notre chère dame soleil. Dans certaines maisons d’expositions d’art par exemple, c’est le spot led qui est plébiscité car, offrant une luminosité si claire qu’on ne rate pas une miette des objets et tableaux exposés. Pour la plupart des cas, ce sont des spots leds encastrables qu’on trouve dans ce type d’édifices. Très pratiques, ils se confondent souvent au mur qui les abrite, et côté design, ils ne manquent pas de séduire.

Le spot led, économique et écologique

Le spot led est le choix par excellence pour tous ceux qui désirent faire des économies d’énergie. Consommant beaucoup moins que ses concurrents grâce à un mécanisme semi-conducteur, il ne chauffe pas, donc, ne produit aucun dioxyde de carbone. Idéal dans une société de plus en plus soucieuse de l’environnement.