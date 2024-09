Comparatif 2024 : Quel est le meilleur PC portable pour les étudiants ?

Les étudiants recherchent souvent un PC portable alliant performance, légèreté et autonomie pour répondre à leurs besoins académiques. Les exigences varient : certains ont besoin d'un appareil puissant pour des logiciels spécifiques, tandis que d'autres privilégient la portabilité pour une utilisation en déplacement.

Pour l'année 2024, plusieurs modèles se démarquent. Certains offrent des écrans haute résolution et des processeurs rapides, idéaux pour les tâches multitâches. D'autres mettent en avant une autonomie prolongée et un design compact pour faciliter le transport. Chacun de ces aspects peut faire la différence dans le quotidien d'un étudiant.

Les critères essentiels pour choisir un PC portable étudiant en 2024

Dans un contexte où l'ordinateur portable est devenu un outil primordial pour les étudiants, il est nécessaire d'identifier les critères essentiels pour faire un choix éclairé en 2024.

Portabilité et autonomie

L'étudiant a besoin d'un appareil léger et facilement transportable. La portabilité est donc un critère de premier ordre. Un poids inférieur à 1,5 kg est idéal. Une batterie offrant une autonomie d'au moins 8 heures permet de tenir une journée complète de cours sans avoir à recharger l'appareil.

Performance

Un bon processeur est nécessaire pour exécuter plusieurs applications simultanément. Les modèles équipés de processeurs Intel Core i5 ou AMD Ryzen 5 sont conseillés. La mémoire vive (RAM) doit être d'au moins 8 Go pour garantir une utilisation fluide.

Écran et résolution

Pour un confort visuel, optez pour un écran d'au moins 13 pouces avec une résolution Full HD (1920 x 1080 pixels). L'écran doit offrir une bonne luminosité et des angles de vision larges.

Stockage : Un SSD de 256 Go est un minimum pour un démarrage rapide et un accès aux fichiers sans latence.

La présence de ports USB-C, USB-A, HDMI et d'une prise casque est indispensable pour une connectivité optimale.

Budget

Le budget est un facteur déterminant. Les modèles à moins de 600 euros comme le Honor MagicBook 14 AMD (2022) ou le Lenovo IdeaPad Duet Chromebook (2020) offrent un excellent rapport qualité-prix. Pour ceux disposant d'un budget entre 600 et 1 000 euros, l'Apple MacBook Air 2020 M1 est une option solide. Pour les budgets supérieurs à 1 000 euros, l'ASUS Zenbook 14 OLED (UM3406) se distingue par ses performances et son écran OLED.

Les meilleurs PC portables à moins de 600 euros

Pour les étudiants au budget serré, plusieurs modèles se distinguent par leur rapport qualité-prix. Le Honor MagicBook 14 AMD (2022), proposé à 599 €, offre des performances solides pour son prix. Doté d'un processeur AMD Ryzen 5, d'une mémoire vive de 8 Go et d'un SSD de 256 Go, cet ordinateur portable garantit une utilisation fluide pour les tâches courantes.

Autre alternative intéressante, le Lenovo IdeaPad Duet Chromebook (2020), disponible à 299 €. Ce modèle hybride combine les avantages d'un ordinateur portable et d'une tablette. Avec son écran de 10,1 pouces et sa légèreté, il est parfait pour une utilisation nomade. Bien que ses performances soient plus modestes, il convient à des besoins basiques comme la navigation web et la prise de notes.

Modèle Processeur RAM Stockage Prix Honor MagicBook 14 AMD (2022) AMD Ryzen 5 8 Go 256 Go SSD 599 € Lenovo IdeaPad Duet Chromebook (2020) MediaTek Helio P60T 4 Go 64 Go eMMC 299 €

Ces deux modèles, bien que différents, répondent à des besoins variés et offrent une solution abordable pour les étudiants. Le Honor MagicBook 14 se distingue par sa puissance, tandis que le Lenovo IdeaPad Duet Chromebook mise sur la flexibilité et la mobilité.

Les meilleurs PC portables entre 600 et 1 000 euros

Pour les étudiants disposant d'un budget plus conséquent, plusieurs choix s'offrent à eux. Le Apple MacBook Air 2020 M1 se distingue par son excellent rapport qualité-prix. Disponible à 799 €, il intègre le processeur M1 d'Apple, une mémoire vive de 8 Go et un SSD de 256 Go. Sa longévité de batterie et ses performances en font un allié de taille pour les sessions de travail prolongées.

Autre option à considérer, le Dell XPS 13, proposé à 999 €. Ce modèle embarque un processeur Intel Core i5 de 11e génération, 8 Go de RAM et un SSD de 512 Go. Son écran InfinityEdge de 13,4 pouces, presque sans bordures, offre une expérience visuelle immersive, idéale pour le travail et le multimédia.

Modèle Processeur RAM Stockage Prix Apple MacBook Air 2020 M1 Apple M1 8 Go 256 Go SSD 799 € Dell XPS 13 Intel Core i5-1135G7 8 Go 512 Go SSD 999 €

Ces deux modèles, bien que différents, répondent parfaitement aux exigences des étudiants nécessitant puissance et autonomie. Le MacBook Air est idéal pour ceux qui recherchent un écosystème Apple, tandis que le Dell XPS 13 séduira par son design et ses performances.



Les meilleurs PC portables à plus de 1 000 euros

Pour les étudiants prêts à investir plus de 1 000 euros, quelques modèles se démarquent par leurs spécificités et leurs performances. Le ASUS Zenbook 14 OLED (UM3406), avec son écran OLED de 14 pouces, offre une qualité d'image exceptionnelle. Ce modèle, équipé d'un processeur AMD Ryzen 7 et d'une carte graphique NVIDIA GeForce RTX, est idéal pour les étudiants en design ou en informatique nécessitant des capacités graphiques avancées.

Écran : OLED de 14 pouces

: AMD Ryzen 7

: AMD Ryzen 7 Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX

Le MacBook Pro 16 pouces, bien qu'onéreux, reste une référence pour ceux recherchant puissance et longévité. Avec un processeur Apple M1 Pro, 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go, il promet des performances optimales pour les travaux exigeants. Son écran Retina de 16 pouces assure une qualité d'affichage inégalée, tandis que sa batterie garantit une autonomie de longue durée.

Modèle Processeur RAM Stockage Prix ASUS Zenbook 14 OLED (UM3406) AMD Ryzen 7 16 Go 512 Go SSD Non spécifié MacBook Pro 16 pouces Apple M1 Pro 16 Go 512 Go SSD 2 699 €

Ces ordinateurs portables, bien que coûteux, représentent un investissement durable pour les étudiants exigeant des performances de haut niveau. Le Zenbook 14 OLED se distingue par son écran de qualité et sa carte graphique performante, tandis que le MacBook Pro reste incontournable pour ses performances globales et son écosystème Apple.