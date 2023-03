Révision complète de sa voiture : comment choisir le bon garage ?

Faire la révision complète de sa voiture régulièrement est nécessaire afin d'assurer la sécurité et la fiabilité de son véhicule. Cela permet de vérifier les traces d'usures et de détecter les pièces défectueuses avant qu'elles n'engendrent des problèmes majeurs. Cependant, effectuer une révision complète de sa voiture seul peut s'avérer difficile, par manque de connaissances, d'outils ou de place. Dans ce cas, il est important de confier sa voiture à un garage spécialisé. Mais comment choisir le bon garage ? C'est ce que nous allons voir dans cet article.

Choisir le bon garage : sur quels critères s'appuyer ?

Choisir le bon garage auto n'est pas toujours chose simple. Pourtant, grâce aux plateformes de sites de garages automobiles, tout devient plus facile : l'utilisateur peut anticiper sa prise de rendez-vous en disposant des coordonnées et des horaires d'ouverture des garages à proximité de chez lui, et peut réserver et régler sa prestation directement en ligne. Voici les critères sur lesquels s'appuyer pour choisir son garage :

a) Les équipements et outils utilisés

Il est important de consulter la liste des équipements et des outils utilisés par un garage pour orienter son choix. En effet, il est toujours préférable qu'un garage dispose d'un pont élévateur, d'une fosse, d'un banc électronique et de logiciels de détection de pannes pour effectuer un contrôle technique en bonne et due forme. Par ailleurs, les mécaniciens doivent respecter les réglementations liées aux risques professionnels et être protégés correctement (gants, lunettes de protection, casques, tabliers, etc.).

b) Les services proposés

Il est souvent intéressant de choisir son garage en fonction des services proposés par ce dernier. Cela permet de gagner du temps sur les interventions à effectuer et bien souvent, d'économiser quelques euros. Les services proposés par les garages automobiles vont du plus classique, comme une révision, une vidange ou un changement de plaquettes de frein, au plus technique, comme les changements d'amortisseurs, d'embrayage, des roulements, etc.

c) Le prix et la transparence

Tout garage automobile qui se respecte doit être totalement transparent sur les tarifs qu'il applique. Comme pour toute prestation de services, il est possible de demander un devis en fonction des besoins de son véhicule avant de le confier à un garage. Cela permet d'éviter les mauvaises surprises au moment de régler la facture.

Comment évaluer la révision de sa voiture ?

Après avoir choisi son garage automobile, il est possible d'anticiper les différentes étapes de maintenance et de réparation de son véhicule qui auront lieu lors de la révision.

a) Les éléments vérifiés lors d'une révision complète

Lors d'une révision complète, qui se fait généralement tous les 15 000 à 20 000 km selon les modèles de véhicules, le garagiste vérifie plusieurs éléments. Tout d'abord, il effectue une vidange moteur et change tous les filtres (à huile, à air, à essence). Ensuite, il contrôle l'état de la courroie de distribution (s'il ne s'agit pas d'un moteur à chaîne), contrôle les liquides et refait les niveaux si nécessaire. Sur les véhicules les plus modernes, il effectue également un diagnostic électronique.

b) Les pièces qui peuvent être remplacées ou réparées

Parmi les pièces qui peuvent être remplacées lors d'une révision complète, on retrouve : les filtres moteurs, les plaquettes de frein, les disques, les bougies, et les fusibles.

c) Les tests à effectuer avant de récupérer sa voiture

Une fois que la révision complète est terminée, il est nécessaire de faire quelques tests pour s'assurer que le travail a été effectué correctement. Le propriétaire du véhicule doit s'assurer que la révision a respecté la garantie constructeur, et que toutes les factures des pièces remplacées ou réparées lui ont été fournies. Dès lors, son véhicule est prêt à passer le contrôle technique.

Conclusion

Sur le long terme, il est peut être très avantageux d'effectuer une révision complète de son véhicule de façon régulière. Cela assure la fiabilité et la sécurité d'une voiture et permet de détecter les problèmes avant qu'ils ne deviennent plus graves et plus coûteux, voire irréparables. Le propriétaire peut alors profiter de son véhicule en toute sérénité pendant de longues et belles années.