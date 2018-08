Home » Auto La location avec option d’achat ou la location longue durée, laquelle choisir ? Auto La location avec option d’achat ou la location longue durée, laquelle choisir ?

Pour louer un véhicule sur une durée déterminée, deux options s’offrent à vous : la location avec option d’achat (LOA) et la location longue durée (LLD). Chacune de ces deux solutions comporte des avantages bien spécifiques. Zoom sur le leasing automobile est ses deux principales options.

Location avec Option d’achat (LOA)

La LOA est une méthode de leasing qui permet de louer un véhicule sur une période déterminée. À la fin de cette durée, vous avez la possibilité d’acheter le véhicule ou de le rendre au propriétaire. Dans le cas d’un achat, il suffira de se référer aux termes convenus dans le contrat.

La LOA est un crédit à la consommation qui comporte des avantages sur le court terme. Contrairement à un crédit classique, les loyers sont moins élevés. En fin de contrat vous réglez la différence entre le montant du véhicule et celui de l’option d’achat. De plus, avec un contrat bien négocié, il est possible d’inclure d’autres options (entretien du véhicule, remise à niveau du kilométrage, etc.).

Un contrat de LOA doit mentionner explicitement les éléments suivants : la durée de l’offre, la valeur du véhicule lors de la location, les termes de remboursement, etc. Pour tout particulier, il est primordial de faire une évaluation du coût total de l’opération.

Location Longue Durée (LLD)

La LLD s’étend généralement sur une période d’un à cinq ans. Comme son nom l’indique, elle permet de louer un véhicule sur une longue période. Il est possible d’opter pour une LLD avec ou sans apport. Le second cas étant plus avantageux. Toutefois, le propriétaire peut réclamer le dépôt d’une caution récupérable au terme du contrat.

Miser sur la LLD offre des mensualités moins élevées que celles d’un crédit automobile. De plus, elle ne nécessite aucun apport personnel. Et dans le cas d’une caution, celle-ci vous sera restituée. Le contrat d’une LLD doit également définir les caractéristiques de la location, mentionner clairement les modalités de paiement, définir les modalités des options complémentaires (service d’assistance, d’entretien, d’assurance et d’entretien).

Pour trouver le bon contrat pour la location de votre voiture, n’hésitez pas à contacter un spécialiste du leasing automobile LOA et LLD.