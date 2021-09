Home » Actu Comment fidéliser ses clients avec des goodies d’entreprise Actu Comment fidéliser ses clients avec des goodies d’entreprise

Les goodies, nous le savons bien aujourd’hui, ont un côté ludique qui plaît. Mais à quoi servent-ils vraiment ? Et comment les utiliser à bon escient afin de fidéliser sa clientèle, lorsque l’on travaille au sein d’une entreprise ? Le point sur la fonction et la valeur des goodies d’entreprise.

Goodies : un objet publicitaire qui renforce la relation client

La relation avec le client, le fournisseur ou tout partenaire d’une entreprise est une relation à choyer. Non pas pour établir un lien biaisé, mais pour bien fidéliser sa clientèle et la pérenniser. Et c’est là que les goodies interviennent : ces petits cadeaux à première vue insignifiants sont là pour jouer plusieurs rôles et remplir plusieurs fonctions :

A voir aussi : Pourquoi faire le choix de la musique libre de droits ?

Renforcer la relation avec le client / partenaire / fournisseur ;

Promouvoir une bonne image de l’entreprise ;

Faire le lien, en tant que cadeau (dimension plaisir d’offrir et de recevoir) ;

Remercier le client / fournisseur / partenaire pour la relation et les efforts fournis ;

Encourager un relationnel futur et pérenniser une collaboration qui fonctionne bien ;

Entretenir la qualité de la relation ;

Faire naître une nouvelle relation professionnelle avec des prospects ;

Faire voyager l’image de l’entreprise ;

L’image de votre entreprise : les goodies au service du marketing

En interne ou en externe, les goodies sont de petits cadeaux à l’effigie ou à l’image de l’entreprise. Ces goodies peuvent prendre la forme d’agendas, de carnets, de stylos, de mugs, de tasses, de coussins, d’accessoires pour ordinateur, de vêtements et de nombreux autres objets publicitaires.

De par leur capacité à voyager et à être distribués, les goodies sont un formidable objet publicitaire personnalisé. Lorsque l’image d’une entreprise voyage et qu’elle fait parler d’elle, une partie du travail se joue. Le marketing et la communication d’une entreprise passent aussi par ce genre de goodies, qui confèrent une bonne image à la marque en question.

A voir aussi : Comment bien choisir sa poussette trio ?

Offrir des goodies à des clients, à des prospects, à des fournisseurs ou à des partenaires, quels qu’ils soient, est un acte fort. Le don est un geste qui peut appeler une forme de contre-don. Ainsi, les goodies, en tant que cadeau client, invitent et incitent vos partenaires à effectuer un acte d’achat de manière totalement inconsciente.

Un lien fort entre les entreprises et leurs partenaires

Le lien ténu qui existe entre une entreprise et ses clients, fournisseurs et autres partenaires, peut rapidement être renforcé. Par de simples attentions, l’entreprise envoie un message de confiance. Aujourd’hui, il existe de nombreux acteurs du marketing, comme cet expert du goodies d’entreprise, qui établit un lien fort entre entreprise et client, de par son catalogue.

Le grand avantage des goodies est de ne pas être très chers : il peut tout à fait s’agir d’un simple crayon ! Choisir de l’original et du personnalisé est le meilleur moyen de conquérir vos clients, mais aussi de les garder. D’aucuns diront que la flatterie est une forme de stratégie : certes, qui n’a jamais apprécié un simple cadeau donné avec le cœur ?

Marketing et communication: les goodies en appui

Certaines entreprises pratiquent déjà cette forme de marketing via les goodies, notamment en interne. Saviez-vous que la communication interne d’une entreprise est aussi primordiale que sa communication externe ? En effet, les objets publicitaires personnalisés sont propres à l’appréciation de chacun.

Un cadeau unique, remis au goût du jour, influence en général l’acheteur et l’invite à rester fidèle à l’entreprise. Petits, fonctionnels et discrets, les goodies participent grandement à l’exécutif. Le chef d’entreprise fait un choix conscient, tout en imaginant ce que serait son entreprise s’il ne le faisait pas.

Opter pour la qualité de ses goodies

De temps à autre, les goodies servent à récompenser un effort, une relation, mais aussi à l’encourager et à la choyer. Si vous avez besoin de trouver quelques goodies, le mieux est de se tourner vers des plateformes spécialisées de vente de cadeaux d’entreprise.

Par ailleurs, sachez que vos tasses, crayons, tapis de souris, etc. sont autant d’objets qui éveillent la curiosité de leur destinataire. Optez pour de la qualité et non pas pour des objets publicitaires qui seront jetés s’ils ne fonctionnent pas.

Résultat : le client (prospect ou client acquis) se sent valorisé. La fréquence de don de goodies conseillée est d’environ une fois par an, en période de fêtes. À vous de jouer !