Maison Se chauffer avec des granulés de bois

Les granulés de bois sont également appelés “des pellets de bois”. C'est un produit 100% naturel. Il est issu d'un procédé industriel qui consiste à affiner, sécher et compresser les sciures de bois, sans colle ni liant afin de réaliser de petits cylindres de quelques millimètres. Un produit propre, sans poussière qui reste un combustible performant.

Les avantages des granulés de bois

Ils offrent un fort pouvoir calorifique et un faible taux d'humidité. Ils assurent une combustion régulière et optimale. La manipulation des granulés de bois est extrêmement propre et sans poussière. Ils sont facilement transportables et occupent peu d'espace de stockage. Les taux de cendres sont inférieurs à 1%. Les granulés de bois brûlent complètement ce qui permet un ramonage moins fréquent, un autre bon point. Les granulés de bois n'émettent que très peu de fumée. Les sciures utilisées pour sa fabrication proviennent d'éco-produits de l'activité des scieries, ce qui en fait un combustible écologique. Autrefois détruites, elles permettent aujourd'hui de produire un produit de chauffage 100% bois. Les pellets de bois sont normalisés, un gage de qualité.

Dans quels appareils utilise-t-on les granulés de bois ?

Les granulés de bois sont exploités dans des appareils spécialement conçus pour leur combustion.

Les poêles à bois, les performances sont optimales.

Les chaudières à granulés, le système d'alimentation se fait de façon automatique à partir d'un silo.

Les inserts, une solution moderne pour la rénovation des cheminées.

Les poêles à granulés sont vendus à des prix abordables, entre 3000 et 6000 euros. Ils permettent de réduire de moitié le total de la facture énergétique. Depuis le premier septembre 2014, vous pouvez bénéficier d'un crédit d'impôt à 30% en choisissant d'installer ce mode de chauffage dans votre habitation. Les chaudières à granulés sont plus chères entre 15.000 et 25.000 euros, le crédit d'impôt est également envisageable. Avant l'hiver, si vous recherchez un mode de chauffage économique, propre, 100% naturel, optimum, les poêles et autres inserts et chaudières à granulés sont peut être une solution à envisager.