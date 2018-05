Home » Auto Rachat de voiture à la casse : quelles solutions ? Auto Rachat de voiture à la casse : quelles solutions ?

Votre voiture est hors d’état d’usage, et vous ne savez pas comment procéder pour vous en débarrasser ? Dans ce cas, plusieurs solutions de rachat voiture cassepeuvent être envisagées. Dans un premier temps, vous pouvez confier l’estimation, la vente ainsi que l’enlèvement de votre véhicule à des sociétés spécialisées dans le rachat de voitures à la casse. Une autre option ? Le centre VHU le plus proche de chez vous. On vous aide ici à faire le bon choix.

Les sociétés spécialisées dans le rachat de voiture pour la casse

Il est tout à fait possible de revendre votre voiture hors d’usage à une société spécialisée dans ce domaine. Celle-ci vous propose des services optimaux, la seule condition pour en bénéficier étant de proposer une voiture roulante ou non de moins de 10 ans :

L’examen de votre voiture sur place. Vous n’aurez pas besoin de vous déplacer, ce qui est très pratique surtout si votre véhicule n’est plus en état de rouler

L’estimation de votre véhicule au juste prix

L’enlèvement de votre bien

La possibilité de recevoir le paiement sous différentes formes

Pratique, ces services sont vivement recommandés si vous n’avez pas le temps nécessaire à consacrer à la vente de votre véhicule hors d’usage, en panne ou accidenté. Autre chose également : il est possible de se connecter sur un site d’estimation en ligne, afin de vous faire une idée un peu plus précise du montant que vous pourrez gagner suite au rachat de votre voiture.

De cette manière, vous pourrez préparer au mieux la revente. De plus, la transaction pour la vente de votre véhicule est entièrement sécurisée, et vous pouvez choisir entre plusieurs moyens de paiement. C’est définitivement la solution que l’on vous recommande : vous n’aurez pas à vous déplacer et ainsi, vous gagnez du temps et vendez votre voiture en toute sérénité.

Revendre une voiture à la casse : dans un centre VHU

Lorsque vous prenez la décision de céder ou de vendre votre voiture pour destruction dans une casse, il est nécessaire de choisir un centre VHU agréé et ce pour une raison simple. Ce sont les seuls centres qui sont en mesure de recycler et de traiter les composants polluants de votre véhicule.

L’enlèvement gratuit dans certains cas

Pour bénéficier de l’enlèvement gratuit de votre voiture, celle-ci doit être hors d’usage et complète. Dans ce cas, c’est un professionnel rattaché au centre VHU le plus proche de chez vous qui interviendra.

En revanche, si votre véhicule est accidenté mais peut toujours rouler, alors il faudra vous acquitter d’un montant de 50 euros pour l’enlèvement.

Les documents indispensables pour revendre une voiture hors d’usage

Que vous optiez pour la société spécialisée dans le rachat de véhicules à la casse ou pour un centre VHU, vous devez vous munir de votre certificat d’immatriculation c’est-à-dire la carte grise. Les autres documents à fournir sont le certificat de situation administrative, le formulaire de déclaration de cession pour destruction, votre carte d’identité également.

Dans certaines situations, des factures attestant de l’entretien de votre véhicule pourront également vous êtes demandées.