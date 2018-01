Home » Santé Quels sont les symptômes d’une infection urinaire ? Santé Quels sont les symptômes d’une infection urinaire ?

Généralement, l’infection urinaire se traduit par des brûlures très désagréables, voire handicapantes. Il est nécessaire de trouver au plus vite un traitement puisqu’elle peut toucher plusieurs organes comme la prostate, l’urètre et les reins.

Les urines sont susceptibles de se troubler

Si la situation perdure, une consultation chez un médecin sera indispensable, mais dans certains cas de figure, un traitement pour une infection urinaire sans ordonnance peut s’avérer suffisant. Avant d’envisager cette solution, il est nécessaire de se renseigner sur les symptômes. Parmi ces derniers, vous avez les brûlures lorsque vous urinez, un besoin fréquent de vous rendre aux toilettes, les urines peuvent aussi être troubles.

Quelques examens sont parfois indispensables

Dans la plupart des cas, vous êtes confronté à une cystite classique lorsque la fièvre est absente. A contrario, vous êtes face à une forme sévère lorsque votre température est élevée. C’est à ce moment que le médecin devra vous examiner et effectuer des examens complémentaires. Parmi ces derniers, vous avez l’examen cytobactériologique des urines ainsi que la bandelette urinaire. Celle-ci est disponible dans les pharmacies et elle vous donne l’occasion d’avoir un premier diagnostic pour confirmer cette infection urinaire. Il est nécessaire de traiter cette dernière au plus vite, car elle peut évoluer avec, notamment, un abcès du rein et demander un traitement beaucoup plus onéreux.

Déterminer un traitement pour cette infection urinaire

Dans les cas les plus graves, les patients ont été contraints d’être hospitalisés surtout lorsqu’ils sont atteints d’un déficit immunitaire, d’un diabète… Les médecins demandent donc une extrême vigilance, car si le traitement sans ordonnance ne porte pas ses fruits, il ne faut pas hésiter à se tourner vers le corps médical, un spécialiste aura les compétences nécessaires pour vous épauler dans cette démarche et vous proposera une solution adaptée à votre situation et vos symptômes.