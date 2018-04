Home » Santé Comment soulager efficacement son mal de dos et sa sciatique ? Santé Comment soulager efficacement son mal de dos et sa sciatique ?

Vous souffrez de maux de dos et/ou d’une sciatique ? Vous cherchez un moyen de faire disparaître la douleur ? Vous trouverez ici des réponses qui vous aideront à comprendre l’origine de vos douleurs. Plus important encore, cet article vous fournira quelques pistes afin d’y remédier. Si vous souhaitez en découdre avec le mal de dos, ces quelques lignes vous aideront.

Le mal de dos, un problème bien connu des Français

Le mal de dos est bien connu en France. D’après le récent sondage Vexim-OpinionWay, 90% des Français ont déjà souffert ou souffrent souvent de douleurs dorsales. Cette étude démontre l’ampleur du phénomène et la nécessité d’en parler pour y remédier. Pour rappel, il existe plusieurs variantes aggravées du mal de dos à l’instar de la sciatique, la lombalgie, la cervicalgie, etc.

Quelles en sont les causes ?

En dehors du vieillissement et des pathologies, d’autres causes peuvent être à l’origine d’un mal de dos. Pour les personnes actives, notamment les employés de bureau et les ouvriers, etc., les maux sont généralement provoqués par une mauvaise posture ou position. Laquelle entraine des douleurs passagères, puis chroniques si rien n’est fait.

La pratique du sport de façon trop intense peut également provoquer des douleurs au niveau du dos et de la hanche. Vous pouvez en plus de cela ajouter d’autres raisons comme le stress, le surpoids et le fait de se coucher sur une literie mal conçue pour garder les vertèbres droites.

Des solutions naturelles pour y remédier

Pour les traitements de mal de dos, et de la sciatique en particulier, il existe de multiples solutions. Des antidouleurs, des injections et des exercices de kinésithérapie constituent le traitement par défaut. Cependant, en vous adressant à des spécialistes, vous pouvez bénéficier de traitements naturels pour soulager la sciatique.

Ces traitements vous permettront de vous rétablir dans les meilleurs délais. Progressivement, vous retrouverez l’équilibre de vos disques vertébraux et vos tensions dorsales disparaîtront. Ces solutions naturelles sont une alternative crédible aux médicaments anti-inflammatoires, qui peuvent nuire à santé suite à des prises régulières et constantes.