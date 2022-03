Home » Santé Ce que vous devez savoir sur les différents types de haschisch légal Santé Ce que vous devez savoir sur les différents types de haschisch légal

Les amateurs de cannabis ne consomment que des fleurs, le haschisch est un choix très courant parmi ses utilisateurs. Pour ceux qui veulent expérimenter différents profils terpéniques, le hashish est le meilleur choix. Cette résine magique présente le potentiel du cannabis concentré dans une petite boule.

Fabriqué selon différentes techniques, le haschisch n’est rien d’autre qu’un amas de cannabinoïdes et de terpénoïdes. C’est dans ce concentré de trichomes que la magie opère.

Actuellement, le marché réglementé de certains pays a déjà ouvert la porte à l’exploration des différents types de haschisch. Poursuivez votre lecture pour en connaître davantage sur le Hashish !

Les variétés les plus populaires de Hashish

Il existe plusieurs types de hashish en ligne, mais les trois variétés les plus populaires sont les suivantes :

Le hash tamisé à sec

Le hash sec, tient son nom de son procédé (tamiser à sec). La matière première est agitée et tamisée sur des tamis à mailles fines. Ceux-ci séparent les têtes des trichomes par différents micromètres et donnent un matériau de texture granuleuse. Certains de ses principaux avantages sont les résultats du processus artisanal et sans produits chimiques. Cela préserve un profil terpénique différencié ; une puissance et une qualité élevées. Il vous donne également la possibilité de fondre et de vaporiser complètement si c’est bien fait.

Le Bubble Hash

Le Bubble Hash ou hachisch à bulles est réalisé en utilisant uniquement des sachets-filtres, de l’eau et de la glace. Les cannabinoïdes n’étant pas solubles dans l’eau, l’agitation du matériel suffit à séparer les trichomes des plantes. Les trichomes resteront en vrac dans l’eau pendant le lavage ; et à la fin de chaque cycle, ils seront recueillis dans les sacs filtrants.

Colophane

La colophane est probablement le type de haschisch sans solvant le plus facile à fabriquer. Elle utilise le principe de la chaleur pour séparer les trichomes résineux du reste de la plante. Il suffit de placer un bud dans un morceau de papier sulfurisé, puis de le presser entre les deux plaques chaudes d’un lisseur à cheveux, pour obtenir du haschisch !

Effets du haschisch

Aujourd’hui, avec les progrès de la technologie, on peut même trouver des cristaux de cannabinoïdes concentrés à 99,9% de THC. Ce n’est pas le type de haschisch commercial. Cependant, il montre que, la concentration de cannabinoïdes est plus élevée que dans le cas d’une fleur.

Les effets de la consommation de haschisch peuvent être beaucoup plus intenses que ceux des fleurs de cannabis. Par conséquent, pour les personnes ayant peu d’expérience ou de tolérance qui prennent la décision de consommer, commencez lentement. Aussi, attendez de répéter. Il est probablement préférable de consommer un petit test et de voir comment votre corps réagit.

Il existe de nombreuses façons de consommer le haschisch et ses variétés. Il est possible d’en mélanger un peu avec l’herbe elle-même, avec des fleurs, et avec du tabac. Vous pouvez même le consommer la fumer sous forme de cigarette. Lorsqu’il est plus liquide/huileux, beaucoup de gens l’utilisent dans le bol, comme une « couverture », pour ainsi dire. Pipes ou vaporisateurs pour ceux qui veulent éliminer le processus de combustion en tant que stratégie de réduction des risques. C’est une question de préférence ; il suffit d’expérimenter pour savoir lequel s’adaptera le mieux à votre façon de consommer.