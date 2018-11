Home » Nature Quels sont les bienfaits des plantes ? Nature Quels sont les bienfaits des plantes ?

La nature nous gâte si nous savons l'écouter et la regarder. Elle nous propose des produits naturels qui permettent de maintenir notre équilibre intérieur. Que ce soit des poudres de microalgues, des baies séchées, des graines, des téguments, des poudres d'herbes et de racines, ces aliments naturels peuvent avoir des utilités très diverses. Les extraits végétaux peuvent être utilisés dans notre alimentation, dans les médicaments ou dans les produits cosmétiques.

Les plantes au service de notre santé

Les plantes sont très utilisées dans le domaine médical y compris dans les médecines dites douces. La phytothérapie et l'aromathérapie utilisent les plantes pour soigner tous nos maux. Même si ce sont des médecines douces, elles sont très efficaces, car les plantes sont très puissantes surtout en huiles essentielles donc obtenues par distillation. En apprenant à connaître les plantes, on peut choisir celles qui nous conviennent le mieux. La racine de curcuma est très efficace et dispose de 5 bienfaits sur notre santé à elle seule : bien être de nos articulations, de notre système cardio-vasculaire, respiratoire et intestinal. Notre peau est également resplendissante grâce au curcuma. N'oublions pas que les extraits de plantes sont aussi présents dans nos assiettes et favorisent ainsi notre santé. Le retour aux valeurs sûres est aujourd'hui une évidence pour beaucoup de consommateurs.

Les plantes au service de la cosmétique

Les extraits de plantes sont également très présents dans tous les produits cosmétiques. Là encore, la chimie a fait son temps et les consommateurs recherchent des produits naturels pour leur peau. Les plantes peuvent être très utiles pour les lotions, les crèmes solaires, les produits pour les cheveux, mais aussi les crèmes de jour. Bref, les plantes sont partout de nos jours pour mieux vivre au quotidien. Les anciens remèdes de grand-mère reviennent au goût du jour pour retrouver un confort de vie en faisant de surcroit des économies.