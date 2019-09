Home » Maison Pourquoi faire installer une baignoire îlot Maison Pourquoi faire installer une baignoire îlot

D’un point de vue visuel, une baignoire en îlot donne immédiatement et de façon perpétuelle un aspect raffiné et stylé à toute salle de bain. C’est a priori la première raison d’en installer une. D’autres raisons d’installer sont visuelles. Explications.

Retour à l’époque ancienne

Ce que l’on peut appeler la mode de la baignoire en îlot est en réalité un retour à une habitude relativement ancienne. Tout au début du mobilier destiné aux salles de bains, lorsqu’il était impossible d’emboîter intégralement l’ensemble des composantes.

Cette évocation permet de comprendre que vouloir se connecter aux traditions primordiales relatives aux bains peut constituer une raison recevable pour installer une baignoire en îlot.

Cependant, ce retour aux sources sera accompagné des dernières innovations technologiques. En effet, il y a de nombreux designers qui proposent des baignoires de ce type avec de nombreuses options malgré leur aspect rétro.

Préserver de l’espace à vivre dans la salle de bains

La pose d’une baignoire en îlot permet de conserver de l’espace dans la salle de bains. Cette pièce redevient un lieu de vie et non plus simplement un lieu de passage le temps de prendre une douche.

Pour l’achat d’une petite baignoire en ilôt, prenez le temps de visiter plusieurs stands des magasins de bricolage qui en proposent. Vous apercevrez de nombreuses idées qui viendront enrichir votre potentiel décoratif pour des douches et des bains dont vous vous souviendrez !

Pour augmenter la cote de votre maison

Une baignoire en îlot fait passer la maison ou l’appartement un cran au-dessus. Cela peut être très utile si vous louez parfois votre appartement sur le web grâce à des plateformes de partage. Votre baignoire sera votre singularité. C’est connu, les clients aiment se sentir uniques. Tout ce qui peut renforcer cette sensation est forcément à inclure de toute urgence. Ce seul accessoire vous permettra de gagner au moins une quinzaine d’euros par jour de location.