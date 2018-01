Home » Nature Quelle plante mettre à l’intérieur ? Nature Quelle plante mettre à l’intérieur ?

Avoir des plantes dans son intérieur présente de multiples bienfaits. À la fois relaxantes et dépolluantes, elles permettent aussi de bien décorer les pièces d'une maison ou d'un appartement. Mais attention, toutes les plantes ne se plaisent pas au même endroit. Voici quelques exemples d'espèces s’accommodant le mieux.

Les plantes aiment aussi l'intérieur !

S’adonner au jardinage et à la culture n'est pas forcément une activité d'extérieur. Nombreux sont les Français à avoir des plantes vertes ou des légumes chez eux. D'ailleurs, il existe même des chambres de culture très pratiques disponibles sur internet. Avant d'en arriver là il est peut-être préférable de passer par l'étape disposition des plantes suivant les pièces de son intérieur.

Des espèces dans chaque pièce

À chaque plante sa pièce dans la maison. Si vous recherchez des végétaux à mettre dans votre chambre, le Spathiphyllum est parfait ! Cette plante d'origine tropicale est faite de belles feuilles vertes et de fleurs blanches composées d'un seul pétale. C'est aussi le choix parfait pour diffuser une odeur agréable dans cette pièce.

Dans le salon, pourquoi ne pas opter pour un Ficus ! Différentes sortes existent et c'est un peu la plante de référence pour cet endroit. Elle est en effet très résistante et ne devrait pas vous quitter si vous lui consacrez un peu moins d'entretien pendant une période. Sa terre ne doit pas rester sèche trop longtemps et si un peu de lumière arrive jusqu'à lui alors il devrait vivre longtemps.

Dans la cuisine aussi il est possible d'y placer une plante. Si vous y pensez alors n'hésitez pas une seconde et optez pour l'Aglaonema. Cette plante venant de la jungle peut facilement se faire oublier car elle a besoin de peu d'entretien et d'un minimum de lumière.

Enfin, pour la salle de bain il y a l'Hedera. Vous en avez déjà certainement croisé une, mais si, il s'agit de ce lierre capable de s'étaler et d'habiller des meubles comme aucune autre plante !