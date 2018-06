Home » Maison Quel type de menuiserie installer chez soi ? Maison Quel type de menuiserie installer chez soi ?

Changer ses menuiseries, c'est-à-dire les fenêtres, portes-fenêtres, baies vitrées ou encore porte d'entrée, est une des premières choses que l'on fait quand on rénove un logement. Ce changement s'effectue d'une part pour un côté esthétique mais aussi pour améliorer la performance énergétique de son habitation ainsi que son confort. Il faut savoir que même si ce n'est pas la principale cause des déperditions énergétiques, les fenêtres peuvent générer des courants d'air froid désagréables l'hiver. Que ce soit pour l'esthétique ou pour la performance, les menuiseries peuvent être dans différents matériaux.

Les matériaux de construction des menuiseries

Le choix du matériau se fera selon les objectifs et les contraintes de chaque propriétaire. Sachez tout d'abord que l'on peut vous imposer la forme, la couleur, les finitions et les matériaux d'une menuiserie. En fonction de la situation de votre habitation, si elle se trouve en présence d'un monument protégé par les monuments historiques, l'architecte des Bâtiments de France, vous imposera sa vision. Cela peut avoir un coût non négligeable.

Les menuiseries en PVC : ces fenêtres sont très performantes pour un coût limité. Les budgets serrés optent souvent pour ce type de menuiserie car elles sont à la fois très performantes, faciles à nettoyer et demandent très peu d'entretien. Moins élégant que les autres matériaux, le PVC reste encore une valeur sûre.

Les menuiseries en bois : pour ceux qui souhaitent rester dans la tradition, le bois est un matériau chaleureux et très performant. Il donne un cachet à l'habitation et respecte les contraintes architecturales. Plus cher que le PVC, le bois peut être peint de n'importe quelle couleur. Le principal désavantage est l'entretien. Il faut poncer et repeindre tous les 5 ans ses menuiseries.

Les menuiseries en aluminium : très utilisé dans les constructions contemporaines, l'aluminium a été démocratisé ces dernières années et ses qualités énergétiques largement améliorées. Idéal pour une décoration contemporaine.