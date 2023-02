9 idées de décoration pour une chambre d'enfant

Lorsque vous avez un enfant, vous avez forcément envie qu’il se sente bien dans sa chambre dès le début. Voici quelques idées pour vous aider à aménager la chambre de rêve de vos enfants. Sachez que chacune des idées suivantes s’adaptent aussi bien aux filles qu’aux garçons si l'on dépasse les stéréotypes.

Une chambre d’enfants en bas âge

Pour une chambre de petits enfants, il faut que la décoration soit mignonne, ludique, mais également que la chambre soit pratique. En effet, jusqu’à un certain âge, c’est vous qui rangerez cette chambre avec votre enfant. Il faut néanmoins qu’elle puisse lui plaire. Voici donc plusieurs styles différents pour correspondre aux goûts de votre jeune enfant. Aussi, visitez le site de concept-usine pour plus d’idées.

La chambre de princesse

C’est une déco classique pour la chambre d’une petite fille, mais c’est toujours aussi efficace. Bercée par les contes de fées, votre enfant sera ravi de voir des draps roses, des petites étoiles au plafond de sa chambre et enfin les guirlandes.

L’élément phare de ce genre de chambre est le lit à baldaquin, élément incontournable des histoires fantastiques de leurs livres.

La chambre coffre à jouets

Pour ce style de chambre, les murs et design peuvent être simples, il faudra surtout des décorations ludiques comme un petit tipi où raconter des histoires. Un lit comme une cabane pour s’inventer robins des bois et faire vivre l’imagination de vos enfants.

Mais, surtout, cette chambre doit avoir des coffres de rangements originaux pour tous les jouets de l’enfant. N’hésitez pas non plus à rajouter des tapis et des coussins pour que le terrain de jeu s’étende dans toute la pièce sans danger.

La chambre style bohème

Souvent prêté aux petites filles, le style bohème se prête très bien à la chambre d’un garçon aussi. Il n’y a pas de sexe pour aimer une déco colorée et légère qui vous donnent l’impression de voyager sur un petit nuage.

Avec un ciel de lit pour recouvrir l’espace dodo, vos enfants pourront imaginer tout un monde en dehors ou dans leur chambre. Mettez plus de coussins que de lit aussi pour offrir cette particularité du style bohème à la chambre. De toute façon, trop de coussins, ça n’existe pas.

La chambre chat

Enfin, il est commun pour un enfant, garçon ou fille d’aimer les animaux, souvent cela commence par le chien et le chat, surtout si vous avez un animal domestique. C’est le premier meilleur ami que les enfants ont généralement.

Vous pouvez donc orienter votre déco dans ce sens en faisant une chambre d’enfant sur le thème du chat ou du chien. Et, pourquoi pas mettre des photos de votre animal de compagnie tant qu’à faire. Ainsi, même la nuit, les monstres ne viendront pas parce que son meilleur ami le protège.

Sachez que ces décorations peuvent aussi correspondre pour un bébé.

Une chambre d’enfant presque adolescent

Mais, un jour, les enfants grandissent et leurs idées changent. C'est pourquoi on vous propose également des idées pour des enfants un peu plus grands.

Le style romantique

En grandissant, peut-être que vous aurez une passionnée de littérature romantique qui voudra que sa chambre ressemble à ses romans. Attention, on ne tombe pas dans la déco de petite fille.

On reste sur des couleurs pastel, du rose, du blanc, mais en plus épuré. L’ambiance est romantique, par fleur bleue.

La chambre londonienne

La chambre typique d’un adolescent attiré par ce qu’il voit dans les séries, dans les films avec des couleurs plus sombres, le fameux drapeau de l’Angleterre. Parfois la fixation sera plus sur les États-Unis, pays de liberté.

On prendra les couleurs du drapeau pour les draps du lit et les murs de la chambre. Souvent peints en gris pour accompagner le rouge, bleu et blanc du drapeau anglo-saxon.

Le passionné de voitures

Si c’est parfois désigné comme une déco pour les petits garçons, il n’y a pas d’âge pour être passionné de courses et de voitures. Néanmoins, si c’est un petit garçon, le lit en forme de voiture sera une excellente idée.

Si celui-ci approche de l’adolescence, on enlèvera le papier peint cars et le lit en forme de Ferrari pour opter pour des décorations plus chics, toujours axée sur l’automobile.

Une chambre de surfeur

Que votre enfant soit passionné de surf ou non, il peut simplement apprécier le bord de mer. N’hésitez donc pas à prendre des meubles en bois du style de ceux que l’on retrouve à la plage. De la corde aussi de marins pour en mettre le long des murs et des meubles. Pour être fidèle à ce style, gardez une décoration tout de même assez épurée.

Le repère du skateur

Enfin, la chambre de l’adolescent rebelle qui fréquente les skate parc avec sa bande de copains, filles ou garçons. Pour celle-ci, adoptez des meubles comme des casiers en fer, un lit en bois, des draps avec “rider zone” écrit dessus.

Des imitations de panneaux de signalisations en néons aussi seront une touche très appréciée.