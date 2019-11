Présentation de Cisco Cloud et Viptela

Avec des cybermenaces toujours plus présentes et toujours plus agressives, la sécurité informatique est devenue un enjeu clé pour les entreprises. Aujourd’hui, le digital est tellement ancré dans les organisations qu’une attaque informatique peut rapidement paralyser, voire mettre fin à la pérennité d’une activité.

Imaginez un e-commerce dont le site web ne fonctionne plus ? Une industrie sans logiciels pour contrôler les machines de production ? Ou encore un hôpital sans réseau informatique. C’est pourquoi, aujourd’hui, de plus en plus d’experts se distinguent par la qualité des solutions et logiciels qu’ils proposent afin d’améliorer la cyberdéfense des entreprises.

Parmi ces spécialistes, la firme californienne Cisco tire facilement son épingle du jeu. On vous dit pourquoi dans ce tout nouvel article !

Cisco, référence de la cyberdéfense

Créée dans les années 80 par un couple d’informaticiens, Cisco se spécialise dans la sécurité informatique et est devenue, au fil des années, un acteur majeur du sujet. Avec plusieurs milliards de dollars de chiffre d’affaires, des milliers d’employés à travers le globe, et se hissant même parmi les entreprises les plus influentes du monde, la firme californienne a fait du chemin depuis sa création.

Ses solutions et logiciels sont distribués dans le monde entier, y compris en France où de nombreux experts et spécialistes de la cybersécurité se forment à l’intégration et au déploiement des outils Cisco. C’est notamment le cas de Nomios, intégrateur Cisco sécurité de référence en France et partenaire français privilégié de l’entreprise d’outre-Atlantique.

Cisco Cloud

Parmi les nombreuses solutions désormais proposées par l’entreprise américaine, les outils Cisco Cloud sont aujourd’hui plus que réputées. Permettant de mettre en place des infrastructures cloud professionnelles toujours plus sûres, les équipes de l’entreprise californienne aident désormais les entreprises de toutes tailles et de toutes activités à se doter d’environnement cloud performant et protégé.

Du service réseau à la sécurité en passant par l’analytique ou encore la gestion, les solutions Cisco Cloud aident les organisations à connecter, protéger et utiliser leurs clouds professionnels en toute sérénité.

Cisco Viptela

Avec des exigences de plus en plus poussées concernant les performances de leurs réseaux informatiques, les entreprises ont plus que jamais besoin de solutions permettant de protéger ces nouveaux types d’infrastructures IT. Et c’est exactement ce à quoi est voué Cisco Viptela, un nouvel outil censé apporter une protection de haute qualité aux réseaux professionnels étendus comme le WAN par exemple.