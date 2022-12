Pourquoi faire un don à une association en fin d’année ?

Profiter d’un avantage fiscal intéressant

Convivialité, empathie ou encore partage sont des expressions qui caractérisent les périodes de fin d’année. C’est la dernière ligne droite pour faire son dernier bilan ou encore pour apporter de la joie au cœur des plus démunis. De ce fait, le don de fin d’année aux associations est un excellent moyen pour soutenir les personnes ayant peu de ressources tout en bénéficiant des avantages intéressants. En effet, le don aux associations, fondations et organismes d’intérêt ouvre droit à un certain nombre d’avantages. Voici pourquoi vous devez faire un don à une association en cette période de fin d’année.

Le premier avantage dont vous bénéficiez en faisant un don en cette fin d’année est la réduction d’impôt. En effet, les dons aux associations ou organismes d’intérêt général ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu. Cette défiscalisation est égale à 66 % du montant du don versé dans la limite de 20 % du revenu imposable. Par exemple, si vous décidez de faire un don à une association avec un montant de 200 euros, vous bénéficiez d’une réduction d’impôt de 132 euros.

A découvrir également : Comment mettre du papier peint sans le coller ?

Par ailleurs, si le montant des dons excède la limite de 20 %, vous avez la possibilité de reporter l’excédent dans la même limite, sur les 5 années suivantes. Autrement dit, votre générosité est largement récompensée. Pour profiter de cet avantage fiscal assez intéressant, vous avez jusqu’à la fin de l’année pour faire vos dons aux associations de votre choix.

Sachez que plusieurs types de dons sont éligibles à la défiscalisation. Sont retenus par l’administration fiscale, les dons manuels d’argent, les dons en nature, les frais engagés par les bénévoles dans le cadre d’une activité associative, les legs, la souscription à une assurance-vie au profit d’une association, etc. Généralement, ces types de dons à une association ou un organisme d’utilité publique permettent de bénéficier d’une réduction d’impôt.

A lire aussi : Justacote.com : des bons plans autour de vous!

Soutenir une cause importante à la fin d’année

Outre l’avantage fiscal, le caractère philanthropique est l’une des raisons essentielles qui poussent à faire un don à une association. Le don est le moyen le plus pratique pour soutenir la cause qui vous tient à cœur. Si vous êtes sensible à la défense de l’environnement, vous pouvez faire un don à une association qui œuvre pour la protection de l’environnement.

Par ailleurs, si vous souhaitez lutter contre la famine dans le monde, choisissez de faire un don humanitaire à une association qui œuvre pour la sécurité alimentaire. Si ces dons peuvent se faire à tout moment de l’année, la période de la fin d’année est un peu plus particulière pour renforcer votre engagement. Il s’agit en effet de la plus généreuse période de l’année et plusieurs associations font des appels aux dons afin d’aider les plus démunis à profiter de cette période.

Participer à une fin d’année solidaire

Pour finir, le don à une association en cette période de l’année permet de faire passer aux plus démunis une meilleure fin d’année. Comme tout le monde n’a pas la chance de profiter d’une fin d’année chaleureuse, le don aux associations est une manière de tendre la main aux personnes ayant peu de ressources. Ainsi, ils pourront passer la fin d’année dans une meilleure condition.